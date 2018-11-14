AKSA Türkiye’de kar edemedi: Manisa’daki doğalgaz santralini yurt dışına taşıyor

Aksa Enerji, 115 megawatt kapasiteli Manisa doğalgaz santralinin lisansının iptali için başvuruda bulundu. Şirketin kar edemeyen santrali yurt dışına taşıyacağı açıklandı.

Ege’nin sanayi merkezlerinden Manisa’nın enerji ihtiyacını karşılamak üzere 2008’de faaliyete başlayan AKSA Enerjiye’ta ait Manisa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, Türkiye’de kurulmuş ilk gaz motorlu kombine çevrim santraliydi.

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Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada, “Türkiye sınırları içerisinde rekabetçi bir fiyattan elektrik üretimi gerçekleştirme imkanı gittikçe azalan santralin, yurt dışında dolar bazlı getiriyle yüksek marj sağlayabilecek potansiyel projelerde kullanılması planlanmaktadır” dendi.

Bloomberght’nin aktardığına göre Aksa Enerji CEO’su Cüneyt Uygun da, santrali yurt dışına götürmeyi planladıklarını söyledi. Santrali, karlı şekilde işletilmeye uygun başka bir pazarda yeniden kurmayı planladıklarını belirten Uygun, “Ancak henüz bir ülke belirlenmiş değil. Afrika ülkeleri ya da başka bir kıtadan uygun pazarlar söz konusu olabilir” diye konuştu.

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Şirketin halen Madagaskar, Gana ve Mali’de işlettiği üç santral bulunuyor.

Alarko da kapattı

Alarko Holding de geçen hafta bağlı ortaklığı Altek Alarko’nun Kırklareli’ndeki doğalgaz kombine çevrim santralinde, ekonomik nedenlerle bir yıl elektrik üretimi yapmayacağını duyurmuştu.

Son olarak, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), elektrik üreticilerine sattığı doğalgazda yarından geçerli olmak üzere yüzde 8,8 indirime gitmişti.