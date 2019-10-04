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Yaramazlara biraz batar!

Aksaray’daki orman yangınında 14 futbol sahalık alan zarar gördü

Aksaray’da, ağaçlandırma sahasında çıkan yangın, üç saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 14 futbol sahası büyüklüğündeki alan zarar gördü.

Fotoğraflar: DHA

Yangın, saat 14.30 sıralarında, merkeze bağlı Kargın köyü ile Gözlükuyu arasında bulunan ağaçlandırma çalışması yapılan alanda çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanı ve alevi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Aksaray Orman İşletme Müdürlüğü’nden çok sayıda yangın söndürme aracı sevk edildi.

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Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, 25 kişilik ekip üç saat süren çalışma sonrası yangını kontrol altına aldı. Geçen yıl ağaçlandırma çalışması yapıldığı belirlenen alanda 10 hektar (14 futbol sahası kadar) alan zarar gördü.

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