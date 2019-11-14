Aksaray’daki muhtar ‘otizmli öğrencileri uzaklaştırma’ vaadiyle oy istemiş

Aksaray’da otizmli öğrencilerin yuhalandığı Laleli Mahallesi’nde muhtar Şükrü Genç’in seçim döneminde otizmli çocukları okuldan uzaklaştırma vaadiyle oy istediği ortaya çıktı.

Fotoğraf: Twitter

Aksaray’daki Merkez Mehmetçik İlkokulu’nda veliler, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etmiş, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhalamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, açığa alınan okul müdürü hakkında soruşturma başlatırken, Meclis’te araştırma komisyonu kurulmuştu.

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TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişimsel Bozuklukları Araştırma Komisyonu, Aksaray’daki okulda inceleme yaptı.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre mahallenin muhtarıyla da görüşmek isteyen heyet, Şükrü Genç’e ulaşamadı.

Heyette bulunan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, muhtarın komisyondan kaçtığını, bu sebeple kendisiyle görüşülemediğini söyledi. Arık şöyle konuştu: “Veliler kendi aralarında onlar ve bizler diye ayrışmış durumda. Otizmli çocukları okuldan uzaklaştırma vaadiyle oy isteyen bir muhtar da var. Muhtar komisyon üyeleri ile görüşmedi ve kaçtı, kendisiyle görüşemedik.”

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Arık, muhtarın ayrımcılık ve nefret suçu işlediğini ifade ederken, Aksaray Valisi Ali Mantı’dan muhtar hakkında soruşturma başlatılmasını istediklerini belirtti.