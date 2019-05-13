Aksaray’daki Demirci seçimleri de yenilenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçenin daha fazla bozulmaması için Merkez Bankası’nın (MB) 40 milyar liralık ihtiyat akçesini merkezi yönetim bütçesine aktarmasını yorumlayan eski Hazine müsteşarı iktisatçı Mahfi Eğilmez, “Bayram ikramiyesini ödeyecek para yok deniyor” diye konuştu.