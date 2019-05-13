Aksaray’daki Demirci seçimleri de yenilenecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.
Demirci beldesinde 31 Mart seçimlerini kazanan BBP adayı Ramazan Bozlak’ın, itiraz üzerine iki suçtan sabıka kaydı bulunduğunun anlaşılması üzerine YSK, Bozlak’ın mazbatasının iptaline karar verdi.
Karar sonrası yeni başkanın belediye meclisi üyeleri arasından seçilmesi zorunluluğu üzerine belediye meclisinin tüm asıl ve yedekleri de istifa kararı aldı.
Demirci’deki seçimlerin 60 gün içinde yapılması gerekiyor.