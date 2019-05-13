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Yaramazlara biraz batar!

Aksaray’daki Demirci seçimleri de yenilenecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

Fotoğraf: DHA

Demirci beldesinde 31 Mart seçimlerini kazanan BBP adayı Ramazan Bozlak’ın, itiraz üzerine iki suçtan sabıka kaydı bulunduğunun anlaşılması üzerine YSK, Bozlak’ın mazbatasının iptaline karar verdi.

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Karar sonrası yeni başkanın belediye meclisi üyeleri arasından seçilmesi zorunluluğu üzerine belediye meclisinin tüm asıl ve yedekleri de istifa kararı aldı.

Demirci’deki seçimlerin 60 gün içinde yapılması gerekiyor.

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