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Yaramazlara biraz batar!

Aksaray’da, yedisi çocuk 15 kişi sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi

Aksaray’da sobadan sızan gazdan zehirlenen yedisi çocuk 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Gülağaç ilçesi Akmezar köyünde yaşayan R.P. (45) ile H.C.E.’den (13) haber alamayan yakınları eve gitti.

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R.P.’nin evde hareketsiz yattığını gören yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk incelemede R.P. ve H.C.E’nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Sağlık ekipleri iki kişiyi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

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Eşmekaya ve Taşpınar beldelerinde de altısı çocuk 13 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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