Aksaray’da veliler otizmli çocukları yuhaladı

Aksaray’daki Merkez Mehmetçik İlkokulu’nda veliler, okulda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etti. İddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı. Milli Eğitim Bakanlığı, okul müdürü hakkında soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Twitter

Velilerin, otizmli çocukların kendi çocuklarıyla aynı okulda eğitim görmesine karşı çıktığı ve okul müdürünün de bu eylemi desteklediği öne sürüldü.

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Anadolu Otizm Federasyonu (ANOFED) şunları kaydetti:

“Her bireyin olduğu gibi otizmli bireylerin de bütünleştirilmiş ortamlarda eğitim alma hakkı, başta T.C Anayasası olmak üzere ilgili yasa ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir. 5378 sayılı engelliler yasası ile de güvence altına alınan eğitim hakkının engellenmesi, hiçbir kişi, kurum, idareci ve ailenin inisiyatifi ve keyfi kararına bağlı değildir. Aksi hareketlerin ayrımcılık ve nefret suçunu oluşturacağı yasalar da açıktır.

Aksaray ilimizdeki bir okulumuzda yaşanan gelişmelerle ilgili girişimlere başlanmış olup, Milli Eğitim Bakanlığı’mızın gerekli önlemleri en kısa sürede alacağına inanıyoruz. Süreci sonuna kadar takip edeceğimizi belirterek, öğrenci ve ailelerimizin yanında olduğumuzu bildiririz.”

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İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği de şu acıklamayı yaptı: “Otizmli bireylerin eğitim sorununu kördüğüm noktasına getirip, okul müdürleri, veliler derken yetmezmiş gibi bir de muhtarların inisiyatifine bırakan MEB’den bir açıklama bekliyoruz.”

Dernek, bu duruma sebebiyet verenler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını da açıkladı.