Aksaray’da şap hastalığı görülünce Kırşehir’deki canlı hayvan pazarı kapatıldı

Kırşehir’deki canlı hayvan pazarı, şap hastalığı nedeniyle tedbir olarak kapatıldı.

Fotoğraf: memurlar.net

AA’nın haberine göre Kırşehir Ticaret Borsası, merkeze bağlı Sıdıklı Darboğaz köyünde koyun-keçi çiçek hastalığı ve Aksaray’da şap hastalığı görülmesi nedeniyle tedbir alındığını açıkladı.

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Sektör temsilcileri, tüccar ve yetiştiricilerin olumsuz etkilenmemesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, Kırşehir Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu tarafından canlı hayvan pazarının kapatıldığı kaydedildi. Şap hastalığıyla karşılaşılması durumunda hayvan yetiştiricilerinin uygulayacağı tedbirlerle ilgili de bilgi verildi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin şunları söyledi: “Kırşehir büyük ve küçükbaş hayvan alım ticaretinin yoğun olduğu illerden birisi. Aksaray’da şap hastalığı görülmesi nedeniyle ilimizde bir sıkıntıya yol açmaması için canlı hayvan pazarının faaliyeti komisyon marifetiyle geçici süreyle durduruldu.”