Otizmli çocukların yuhalandığı okulun müdürü ve yardımcısı görevinden alındı

Aksaray’da otizmli öğrencilerin diğer veliler tarafından yuhalanması sonrasında açığa alınan okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı.

Fotoğraf: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Mehmetçik İlkokulu müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: “Aksaray’da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır.”

Aralarında otizmli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencinin eğitim gördüğü Memhetçik İlkokulu’nda veliler, otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep etmiş, okulun çıkış saatinde bir araya gelerek otizmli çocukları yuhalamıştı.

Okulun bulunduğu Laleli Mahallesi’nde muhtar Şükrü Genç’in seçim döneminde otizmli çocukları okuldan uzaklaştırma vaadiyle oy istediği ortaya çıkmıştı.