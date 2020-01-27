Aksaray’da dokuzu Çinli 12 kişi ‘corona’ virüsü şüphesiyle hastanede

Aksaray’da dokuzu Çinli işçi, üçü Türk 12 kişi, ‘corona’ virüsü şüphesiyle tedbir amaçlı müşahede altına alındı.

Fotoğraf: DHA

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü’nde doğalgaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu iki işçide baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü. Rahatsızlanan iki işçiyle birlikte toplam dokuz işçinin yaklaşık beş gün önce ülkelerinden geldiği belirlendi. Bu bilgi İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirildi.

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‘Corona’ virüsü şüphesi nedeniyle hastalanan iki işçinin yanı sıra diğer yedi Çinli işçi ile bu işçilerin tesislere ulaşımını sağlayan tur şirketindeki üç kişi tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, acil serviste müşahede altına alındı.

Hastane personeline hijyen maskesi dağıtıldı. Sağlık Müdürlüğü yetkileri gerekli tahlil ve incelemelerin yapıldığını belirtti.

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tetkikler için numunelerin aldığı belirtilerek şöyle dendi: “Saat 16:15 sıralarında Sultanhanı Entegre Sağlık Merkezi Acil Servisine başvuran dokuz Çin vatandaşı bir hafta içerisinde Çin’den Türkiye’ye seyahat öyküsü olması nedeniyle corona virüs olası vakası şüphesi açısından gerekli önlemler alınarak; tanı konulması halinde tedavilerinin yapılması amacıyla 112 Acil Hizmetleri Personeli tarafından korunaklı ve izole bir şekilde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakli sağlanmıştır. Aynı süreçte üç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yakın temasta bulunmaları nedeniyle gerekli muayeneler yapılıp ilgili tetkikler açısından numuneleri alınmıştır. Kişiler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedbir amaçlı gözetim altında tutulmaktadır.”