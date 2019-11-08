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Yaramazlara biraz batar!

Aksaray’da beş öğrenci tavuk dönerden hastanelik oldu

Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde tavuk döner yedikten sonra rahatsızlanan beş ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraflar: DHA

Demirci beldesindeki Demirci Ortaokulu’nda eğitim gören beş öğrenci, öğle yemeği için okulun yakınındaki bir tavuk döner lokantasına gitti. Bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.

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Öğretmenlerin sağlık ekiplerini çağırması üzerine 11 yaşlarındaki Aşure Uz, Hatice İn, Bahar Güç, Fatma Uysal ve Hatice Çevik ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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