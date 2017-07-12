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Aksaray esnafını ‘hayata küstüren’ İrlandalı turiste ‘meşru müdafaa’ gerekçesiyle ceza çıkmadı

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İstanbul’un Aksaray semtindeki bir marketin buzdolabındaki suları düşürdüğü için kendisine saldıranların tümünü döven turiste ‘meşru müdafaa’ denerek ceza verilmedi.

Turistin kolu kırılmıştı. (Fotoğraf: DHA)

Kuveyt asıllı İrlandalı boksör turist Mohammamed Fadeldabbous, 25 Ağustos 2015’te esnafların saldırısına uğramıştı.

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Kavganın ardından hazırlanan iddianamede, esnafın ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama’ suçundan beşer yıldan yedişer yıla, turistin de ‘kasten yaralama’ suçundan üç aydan dokuz aya kadar hapsi talep edilmişti.

Kavganın ardından açılan davada bugün karar çıktı.

‘Meşru müdafaa’

Sanık esnaf Şenol Palan’a, turisti darp ettiği ve kolunu kırdığı gerekçesiyle ‘kasten yaralama’ suçundan üç yıl altı ay beş gün hapis cezası verildi. Mahkeme, diğer iki sanığa verdiği para cezalarını da erteledi.

İrlandalı turiste ise ‘meşru müdafaa’ gerekçesiyle ceza verilmedi.

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