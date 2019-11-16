Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Bir ölü, 37 yaralı

Kats Sahne’de bu sezonun sürprizi Leonard Gershe’in ünlü Broadway müzikali “Butterflies are Free”. Menekşe Orhonlu’nun çeviri ve uyarlamasıyla, bize uyarlanmış şakalarıyla, Türkçe karakter isimleriyle “Kelebekler Özgürdür” sıcacık bir oyun olmuş.