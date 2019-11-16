Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Bir ölü, 37 yaralı

Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi, bir kişi hayatını kaybetti. 37 kişi ise yaralandı.
Kaza saat 05:15 sıralarında Aksaray-Ankara Karayolu’nun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. İstanbul’dan Mersin’e giden 25 yaşındaki Muzaffer İltaş idaresindeki 33 DK 060 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, bölgedeki yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre bir yolcu olay yerinde hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı.
Otobüste sıkışan yolcular, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak çevredeki hastanelere gönderildi.
Yaralılardan bazılarının sağlık durumları ciddiyetini koruyor.