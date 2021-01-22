Akşamları sokağa çıkma yasağı geldi: Köpek gezdirme gönüllüleri ve kurye üniforma satışları patladı

Salgın tedbiri olarak akşamları sokağa çıkma kısıtlaması getirilen Hollanda’da köpek gezdirme sitelerindeki gönüllüler ve kurye üniforması satışlarında patlama yaşandı.

Fotoğraf: Reuters

Hollanda’da yarından itibaren akşam 21.00 ve sabah 4.30 arası sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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Sağlıkla ilgili acil durumlar, teslimat yapan kuryeler ve köpek gezdirenler yasaktan muaf olacak.

Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 95 avro (860 lira) ceza uygulanacak.

Ülkede 2’nci Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez ulusal çapta sokağa çıkma yasağı uygulancak olması eve hapsolma korkusu yaşayan Hollandalıları ‘yaratıcı‘ yollar bulmaya sevketti.

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Yardıma ihtiyacı olan köpek sahipleri ile köpek gezdirme gönüllülerini buluşturan bir internet sitesi taleplerde patlama yaşadı.

Bu sitelerden birinin başındaki isim Jos van Prooijen normalde haftada 10 gönüllü başvurusu aldıklarını ancak sokağa çıkma yasağı planlarnın duyurulduğu salı günü 300 başvuru yapıldığını anlattı.

İnternet üzerinden birçok tanınmış kurye şirketinin üniformaları satan Marktplaats.nl aşırı talep nedeniyle satışları durduklarını açıkladı.

Kurye şirketlerinin kutularını internette 50 avroya (450 lira) satanlar olduğu görüldü.

Hollanda’da okullar ve temel ihtiyaçlar dışındaki mağazalar aralık ortasından beri kapalı. Bar ve restoranlar ise iki ay önce kapanmıştı.

Toplam vaka sayısının 930 binin üstünde olduğu ülkede son iki haftadır günlük vaka sayıları 7 binin altında seyrediyor. En yüksek günlük vaka sayısı ise 20 Aralık’ta 13 bin 32 olarak bildirilmişti.