‘Akşamdan kalma’ araştırması: Birayı şaraptan önce veya sonra içmek fark etmiyor

Şaraptan önce bira içilmesinin ertesi gün daha rahat hissettireceği ya da şaraptan sonra bira içmenin ertesi gün daha kötü hissettireceği yönündeki kanının geçerli olmadığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Sputnik’in haberine göre Amerikan Klinik Beslenme Dergisi tarafından yayınlanan araştırmanın sonuçlarında, bira-şarap ikilisinin insan üzerindeki etkileri bakımından hangi sıralamayla tüketildiğinin fark etmediği belirtildi.

Reklam

Planlanması ve onaylanması iki yıldan fazla süren çalışmada, 300 kişi ‘bilim adına sarhoş olmak’ için gönüllü oldu ve bu kişilerin 90’ı seçim kriterlerini geçerek çalışmanın tüm bölümlerini tamamladı.

Üç gruba ayrıldı

Fotoğraf: Reuters

Katılımcılar ayrıca, ‘önce bira sonra şarap içenler’, ‘önce şarap sonra bira içenler’ ve ‘yalnızca şarap veya bira içenler’ olarak üç gruba ayrıldı.

Reklam

Her çalışma gününün ardından ise katılımcılardan sarhoşluk derecelerini 0 ile 10 arasında derecelendirmesi ve kusup kusmadığını da raporlaması istendi.

Katılımcılar ertesi gün yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, mide ağrısı, kalp çarpıntısı ve iştah kaybı gibi belirtiler baz alınarak hazırlanan ‘akut akşamdan kalma ölçeği’ üzerinden kendi durumlarını puanladı.

Fark etmiyor

Çalışmada, bira veya şarabın tüketilme sırasına bakılmaksızın, akşamdan kalma puanında bir fark olmadığı sonucuna ulaşıldı.

Deney esnasında katılımcılara, çoğu ülkede ‘aşırı tüketim’ sayılabilecek miktarda içki verildiği de belirtildi.

Çalışmanın yürütücülerinden Cambridge Üniversitesi’nden araştırmacı Dr. Kai Hensel, ortaya çıkabilecek risklere karşı alınan önemleri şu şekilde anlattı: “Katılımcılara, kendi başına içebileceğinden fazla alkol vermedik ve tıbbi gözetim altında tuttuk. Gönüllü herkes genç ve sağlıklıydı ve her zaman oldukları gibi sarhoş olacaklardı.”

Bardaklar aynı büyüklükte

Çalışmada, her katılımcı tam olarak aynı büyüklükteki bardaklarla içki tüketti ve katılımcılara her çalışma gününün sonunda uyumadan önce kendi vücut ağırlıkları ve ihtiyaçlarına oranla hesaplanan miktarlarda su verildi.

Çalışmadaki başka bir araştırmacı Uthrecht Üniversitesi’nden Joris Verster de şunları söyledi: “Bu çalışma, alkolün etkisiyle alakalı yaygın inanışları değerlendirmek için hazırlanan ilginç bir çalışma. Sonuç olarak, bira-şarap veya şarap-bira sekansının ertesi günkü akşamdan kalma hissi üzerinde bir etkisinin olması mümkün değil.”