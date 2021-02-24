Akşam Postası / 24 Şubat 2021

1. ‘Rezerv’ tartışması: Erdoğan’a göre bir kısmı ‘tuzaklarla mücadelede’ kullanıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta sonundan bu yana iktidarla muhalefet arasında tartışma konusu olan Türkiye’nin döviz rezervlerinin bir bölümünün ‘ekonomik tuzaklarla mücadelede’ kullanıldığını söyledi.

2. Dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin 33 farklı fezleke Meclis’te

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 33 farklı fezlekenin dün akşam itibariyle Meclis’e geldiğini bildirdi.

Reklam

3. İmamoğlu: Dileğim Halk Ekmek’te sıfır üretim, 1 liralık ekmeğe ihtiyaç duyulmasın

Fotoğraf: İBB

Ekmek Üreticileri Derneği’nin Halk Ekmek büfeleriyle ilgili şikayet dilekçesini değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Dileğim sıfıra insin. Hiç kimse 1 liralık ekmeğe ihtiyaç duymasın” dedi.

4. Hrant Dink Vakfı’nı tehdit davası: Sanıklardan birinin cezai ehliyeti tam çıktı

Hrant Dink Vakfı’nın elektronik posta yoluyla tehdit edilmesine ilişkin davada yargılana iki sanıktan birinin cezai ehliyetinin bulunduğu bildirildi.

5. CHP’den ‘yerinde’ eleştiri: Bu geçiş ücretiyle vatandaş nasıl tarım ürünlerini ucuz yesin?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ankara-Niğde otoyolunun geçiş ücretinin yüksekliğini eleştirerek “Bu geçiş ücretleriyle vatandaş nasıl tarım ürünlerini ucuz yesin” diye sordu.

Reklam

6. Tuma Çelik hakim karşısına çıktı: Adli kontrol şartı devam edecek

Mardin Bağımsız Milletvekili, eski HDP’li Tuma Çelik’in ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan yargılanmasına başlandı.

7. Bilim Kurulu üyesinden kent kent analiz: Hangi iller normalleşmeye daha yakın?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hangi illerin ‘normalleşme’ye yakın hangilerinin uzak olduğunu açıkladı.

8. Araştırma: Hangi meslekler içki tüketimine daha çok meyilli?

Liverpool Üniversitesi’nin araştırması fazla içki tüketimine daha meyilli olan meslekleri ortaya koydu.

9. IŞİD operasyonunda iki gözaltı: Kaçırılan yedi yaşındaki Ezidi kız çocuğu da kurtarıldı

Ankara’da düzenlenen operasyonda IŞİD üyesi iki şüpheli gözaltına alınırken, yedi yaşındaki bir kız çocuğu da kurtarıldı.

10. Son bir yılda 189 motokurye hayatını kaybetti

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu (TAMKF), Mart 2020’den bugüne 189 motokuryenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

11. Ankesör soruşturması: 103 muvazzaf askere ‘FETÖ’den gözaltı

İzmir merkezli 47 ilde ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda örgütün ‘mahrem imamlarıyla’ ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 103’ü muvazzaf 148 kişiden 130’u yakalandı.

12. Üç büyükelçi merkeze çekildi, ABD dahil dört ülkeye yeni büyükelçi atandı

Bazı büyükelçilerin görev değişikliği ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.

13. Çin’de koca boşandığı eşine yaptığı ev işleri için tazminat ödeyecek

Çin’de bir boşanma davasında kocanın eşine evli oldukları yıllarda yaptığı ev işleri için para ödemesine karar verildi.

14. Ormanda bulunan ve yıllardır kırkılmayan koyundan 35 kilo tüy çıktı

Fotoğraf: Reuters

Avustralya’da ormanda bulunan hasta bir koyundan kırkılmadan geçen yıllardan sonra 35 kilo ağırlığında yün çıktı.

15. Öldürdüğü komşusunun kalbini pişirip ailesiyle yediğini itiraf etti

Fotoğraf: oklahoman.com

ABD’nin Okhahoma eyaletinde yaşayan bir kişi, komşusunu öldürüp kalbini yerinden çıkardığını ve ailesiyle yediğini itiraf etti.

16. 105 yaşında Covid-19 atlattı: Sırrı her gün cine yatırılmış dokuz kuru üzüm yemek

Fotoğraf: Michael Neiman

ABD’de yaşayan 105 yaşındaki Lucia DeClerck Covid-19’u atlattı. İspanyol gribi salgınını da yaşayan DeClerck sırrının cine yatırılmış kuru üzümlerden her gün dokuz tane yemek olduğunu söylüyor.

17. 725 nüfuslu köyde imam hariç herkesin soyadı aynı

Fotoğraf: AA

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı herkesin aynı soyadına sahip olduğu Aksöğüt köyünde isimlerin karıştırılmaması için farklı yöntemler tercih ediliyor.