Akşam Postası / 9 Temmuz 2020

1. ‘Çoklu baro’da iki madde geçti: ‘Ülkede açlık bitti de yapacak iş mi kalmadı?’

TBMM Genel Kurulu’nda, barolara ilişkin düzenlemeleri de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk iki maddesi kabul edildi.

2. Fabrikada patlamayan havai fişekler imha edilirken patladı; üç asker hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, 3 Temmuz’daki fabrika faciasında patlamayan havai fişek ve diğer patlayıcıların imha edilmek üzere yüklendiği kamyonda patlama oldu. Taş ocağındaki patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı, üç askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

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3. CHP liderinden çoklu baro yorumu: Üniter yapıya ihanettir; vicdanı olan el kaldırmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çoklu baro düzenlemesinin devletin üniter yapısına ihanet olduğunu savunarak, “Vicdanı olan herkesin, bu yasanın oylaması sırasında el kaldırmaması, bunu reddetmesi lazım” dedi.

4. BOTAŞ ve TPAO dahil birçok kamu kurumunda üst düzey atama

BOTAŞ ve TPAO başta olmak üzere birçok kamu kurumunda üst düzey atama ve görevden alma işlemi yapıldı.

5. AKP’li yetkililer: Ayasofya kararı cuma günü açıklanır; iptal bekliyoruz

Ayasofya’ya müze statüsü kazandıran 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal edecek Danıştay kararının cuma günü açıklanması bekleniyor.

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6. DSÖ: ‘Corona’nın hava yoluyla bulaştığını gözardı edemeyiz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip corona virüsünün havada asılı kalan partiküller yoluyla yayılmasının ve bulaşmasının mümkün olabileceğini gösteren yeni veriler olduğunu kabul etti. Öte yandan örgüt verilerin daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

7. İSİG: Haziranda en az 188 işçi can verdi; Sakarya’daki patlama ‘işçi katliamı’

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) raporuna göre haziran ayında en az 188 işçi cinayeti yaşandı. Raporda Sakarya’da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ‘işçi katliamına davetiye’ olarak değerlendirildi.

8. Dink cinayeti davası: Yeni heyet MİT görevlilerini dinleme kararını unuttu

Gazeteci Hrant Dink cinayeti davasına atanan yeni heyet, önceki heyetlerin Dink’le valilikte görüşen MİT görevlilerinin tanık olarak dinlenmesi kararını unuttu. Yeni bir talep olmamasına rağmen, “Talep reddedildi” kararı oluşturuldu.

9. İzmir’de ekmeğe yüzde 20 zam yapıldı

İzmir’de ekmek fiyatına pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 20 zam yapıldı. 200 gram ekmeğin fiyatı 1.50, 240 gram ekmeğinki ise 1.80 lira oldu.