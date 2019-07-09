Akşam Postası / 9 Temmuz 2019

1- İmamoğlu İBB’deki israfı anlattı: Manzara tüyler ürpertici

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk Meclis toplantısında “Belediye bütçesi tam bir mirasyedi bütçesi. Ekibimden İBB’nin mevcut durumunun finansal fotoğrafının çekilmesini istedim. Bana sundular, gördüğüm manzara tüyler ürpertici” dedi.

2- Mansur Yavaş: Rektör teklifime şaşırdı, ‘bunu görüşmem gerek’ dedi

Fotoğraf: DHA

ODTÜ rektörüne üniversitenin Kavaklık bölgesine yurt binası yapılması yerine, belediyenin başka bir yere yurt yaparak üniversiteye hibe etmesini teklif eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, rektörün teklife şaşırdığını söyledi.

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3- CHP, SETA’nın mali kaynaklarını sorguluyor

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın (SETA) vergi muafiyeti durumuna ve mali kaynaklarına ilişkin Meclis’e soru önergesi verdi.

4- AİHM: Demirtaş’ın ifade özgürlüğü ihlal edildi

Fotoğraf HDP

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Oybirliğiyle alınan karara göre Türkiye, Demirtaş’a 2 bin avro (12 bin 825 lira) manevi tazminat, bin avro (6 bin 412 lira) da mahkeme masrafı ödeyecek.

5- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Gar katliamında oğlu ölen babaya hapis cezası

Fotoğraf: Evrensel

Ankara’da 10 Ekim katliamında hayatını kaybedenlerden Güney Doğan’ın babası Mustafa Doğan’a, olayla ilgili duruşma sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten 10 ay hapis cezası verildi.

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6- Akşener MHP yönetimine seslendi: Terörle aranıza mesafe koyun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup konuşmasında MHP’li yöneticilere seslenerek, “Terörle aranıza mesafe koyun” dedi.

7- Urfa’da 12 gündür gözaltında olan 15 yaşındaki çocuk serbest bırakıldı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ailesinin evine yapılan baskında annesi, babası ve iki kardeşiyle birlikte ‘terör örgütü üyeliği’ ile ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçlamalarıyla gözaltına alınan 15 yaşındaki kız çocuğu, ifadesinin ardından 12’nci günde serbest bırakıldı.

8- Hakkari’de PKK saldırısı: İki asker hayatını kaybetti

Hakkari’de PKK’nın askeri araca düzenlediği saldırı sonucunda iki asker hayatını kaybetti.

9- AYM’den bakanlıklara: 1545 göçmenin sınır dışı edilmesini durdurun, kanunu değiştirin

Anayasa Mahkemesi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine ilişkin karara karşı açacakları dava beklenmeden, sınır dışı kararının uygulanmasını düzenleyen kanun değişikliğinin uygulanmasının durdurulması için hem bakanlıklara hem de Meclis’e yazı yazdı.

10- Düşük not veren profesöre beş ay hapis cezası

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünde görevli Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, öğrencisine düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olduğu için beş ay hapis cezasına çarptırıldı.

11- Zihinsel engelli kadını kaçırıp cinsel istismarda bulunan üç sanık tutuklandı

Bolu’nun Mengen ilçesinde yüzde 50 zihinsel engelli F.B.’yi kaçırıp cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen üç kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

12- Libya’da alıkonulan altı denizci Türkiye’ye döndü

Libya’da Hafter güçleri tarafından 30 Haziran’da alıkonulan, Türkiye’nin girişimleriyle 1 Temmuz’da serbest bırakılan altı Türk denizci İstanbul’a geldi.

13- İskeleden düşen işçi beş gün sonra hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, ikinci kat iskeleden düşen inşaat işçisi Erol Güney, tedavi gördüğü hastanede beş gün sonra yaşamını yitirdi.

14- Gümüşhane’de 120 kişi içme suyundan zehirlendi

Gümüşhane merkeze bağlı Dibekli köyünde üç günde 120 kişi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Köylülerin içme suyundaki ‘koliform bakteri’ nedeniyle zehirlendikleri tahmin ediliyor.

15- Nazım Hikmet’in eserinden uyarlanan oyunu bu sefer ‘Müftülük’ yasakladı

Nâzım Hikmet uyarlaması ‘Taranta Babu’ya Mektuplar’ oyunu, Erzincan’da müftülük tarafından yasaklandı.

16- Medical Park 500 milyon liraya kadar borçlanıyor

Fotoğraf: Medical Park

MLP Sağlık Hizmetleri (Medical Park) yurtiçinde 500 milyon liraya kadar borçlanma aracı ihracı için SPK ve Borsa İstanbul’a başvurdu.

17- ABD Kadın Milli Futbol Takımı Trump ile görüşmeyecek

Fransa’da düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın şampiyonu ABD Milli Takımı ülkesine döndü. Takım kaptanı Megan Rapinoe, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki görüşme davetini geri çevirdi.