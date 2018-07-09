Akşam Postası / 9 Temmuz 2018

1- Çorlu’da tren kazası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi

Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında beş vagon devrildi; en 24 kişi hayatını kaybetti, 338 kişi de yaralandı.

2- Meclis’te yemin eden Erdoğan’dan gazetecilere: Başkan diyebilirsiniz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Meclis’e gelişinde, CHP milletvekilleri daha önce de açıkladıkları gibi ayağa kalkmazken, HDP’li ve İYİ Parti’li vekiller de ayağa kalkmadı. Genel kuruldaki özel oturuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Gazetecilerin “Size nasıl hitap edelim? Cumhurbaşkanı mı? Başkan mı” sorusuna ise Erdoğan, “Başkan diyebilirsiniz” diye yanıt verdi.

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3- Erdoğan için sarayda tören: Çok büyük bedeller ödeten sistemi geride bırakıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için Meclis’teki yemin töreninin ardından Beştepe’deki sarayda tören düzenleniyor.

4- Giresun’da PKK’lılarla çatışma: 24 yaşındaki uzman çavuş hayatını kaybetti

Giresun’da PKK’lılarla çıkan çatışmada 24 yaşındaki uzman çavuş Ali Cevizci hayatını kaybetti.

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5- CHP’li 17 il başkanı: Parti içi iktidar mücadelesinin fitilini ateşlemek doğru değil

CHP’li 17 il başkanı, ortak bir açıklamayla, “Parti içinde bir iktidar mücadelesinin fitilini ateşlemek doğru değil” dedi.

6- Yazdığı mektupla ortaya çıktı: 12 yaşındaki çocuk, amcasının istismarına uğramış

Kars’ta imam hatip ortaokulunda okuyan 12 yaşındaki kız çocuğu amcasının ve beş öğrencinin cinsel istismarına maruz kaldı. Suçunu kabul eden amca tutuklanarak cezaevine kondu.

7- Japonya’da sel felaketi: 100 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi kayıp

Japonya’nın güneybatısını etkisi altına alan şiddetli yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 100 kişi hayatını kaybetti.

8- Tayland’da bir çocuk daha kurtarıldı

Tayland’da mağarada mahsur kalan çocuklardan biri daha kurtarıldı. Geriye yedi çocuk ve antrenörleri kaldı.

9- ODTÜ’ye polis girdi: Üç öğrenci gözaltına alınmak istendi, akademisyenler engelledi

Mezuniyet töreninde açılan pankartlar nedeniyle altı öğrencinin gözaltına alınmasını protesto etmek isteyen ODTÜ’lüler, kampusa giren polisle karşı karşıya kaldı. Üç öğrenci gözaltına alınmak istendi, akademisyenler engel oldu.

10- Üniversiteli Çakıroğlu’nun katil zanlısına iki kez ağırlaştırılmış müebbet

Üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun öldürülmesiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet ve ‘örgüt üyesi olmak’ suçundan 15 yıl hapse mahkum edilen Nurullah Semo’nun cezası arttı. Yerel mahkemenin ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası kararını onayan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanığa ayrıca ‘devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak’ suçundan da aynı cezayı verdi.

11- ‘Terör örgütü bağlantısı’ suçlaması: Türkiye vatandaşı Ebru Özkan İsrail mahkemesinde

Bir aydır İsrail’de gözaltında tutulan Türkiye vatandaşı Ebru Özkan’ın iddianamesi, savcılık tarafından hazırlandı. İsrail askeri mahkemesinde yargılanacak olan Özkan, ‘terör örgütüne para yardımı yapmak’ ve ‘terör örgütü ile iltisaklı olmak’ da dahil bir dizi iddiayla suçlanıyor.

12- ‘Çocuk gelin’i çekmeyen fotoğrafçı: Farkındalık yarattıysam çok mutluyum

Malatya’da “Çocuk gelin çekmem” diyerek damatla kavga eden fotoğrafçı Onur Albayrak, “Türkiye’nin dört bir tarafından arıyorlar, teşekkür ediyorlar. Bu konuda bir farkındalık yaratabildiysem çok mutluyum” dedi.

13- Doktora ‘Eşek gibi bakacaksın’ demenin cezası 6 bin 850 lira

Antalya’da görevi başındaki doktora “Eşek gibi bakacaksın” diyen U.S.’ye 6 bin 580 lira para cezası verildi.