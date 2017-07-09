Akşam Postası / 9 Temmuz 2017

1- ‘Adalet Mitingi’ | Kılıçdaroğlu: Korku gömleğini çıkarıp çöpe attık

CHP, 24 gün süren ‘Adalet Yürüyüşü’nün ardından binlerce insanın katılımıyla bugün Maltepe’de ‘Adalet Mitingi’ düzenledi.

2- Kılıçdaroğlu’nun 10 maddelik çağrısı: Adalet haktır, hakkımızı istiyoruz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 24 gün süren ‘Adalet Yürüyüşü’nün ardından bugün Maltepe’de düzenlenen mitingde tüm yurttaşları ‘adalet’ için mücadeleye çağırdı.

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3- Kılıçdaroğlu ‘iddialı’: Ne yaparsa yapsın Erdoğan 2019’da gidecek

‘Adalet Yürüyüşü’nü tamamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2019’daki başkanlık seçimini kaybedeceğini savundu.

4- Kılıçdaroğlu’ndan Demirtaş’a ‘terörist’ diyen Erdoğan’a: Kendini yargı yerine koyuyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’nin tutuklu genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı ‘terörist‘ ilan eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Kendisini yargı yerine koyduğu için herkesi terörist ilan ediyor.”

5- Kılıçdaroğlu’nu ‘Adalet Yürüyüşü’ için kutlayan Akşener, Gandi’yi ‘hatırlattı’

MHP’den ihracının ardından yeni bir parti kuracağı konuşulan Meral Akşener, Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’nü bugün Maltepe’deki ‘Adalet Mitingi’yle tamamlayacak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu kutladı.

6- Suriyeli hamile kadının eşini de öldürmeyi planlamışlar: Hava aydınlandı, erteledik

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde dokuz aylık hamile Suriyeli Mefta Emani’yi 10 aylık bebeğiyle birlikte vahşice katlettiğini itiraf eden iki zanlının ifadeleri ortaya çıktı.

7- Suriyeli hamile kadını öldüren adamın eşi: Masumların yüzü gözümün önüne geliyor

Sakarya’da tecavüz ettiği Suriyeli kadını çocuğuyla birlikte öldüren adamlardan birinin eşi, “İlk işim boşanmak. Çocuğum için babası öldü. Hayatımda böyle biri olmayacak” dedi.

8- ‘Halk TV satılıyor’ iddiasına ‘tepeden’ yalanlama: Satılmıyor, satılmayacak da

Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, kanalın satılacağına dair iddialara son noktayı koydu: “Halk TV satılmıyor, satılmayacak da.”

9- Tiyatrocu Halman, Gülmen ve Özakça’ya destek için yedi günlük açlık grevinde

Tiyatrocu Defne Halman, açlık grevindeki tutuklu eğitimcilere destek amaçlı yedi günlük açlık grevi yapıyor.

10- İndirim yok, ceza artırımı var: 15 öğrenciyi istismar eden sınıf öğretmenine 192 yıl hapis

Manisa’da 15 öğrenciye ‘cinsel istismar’dan suçlu bulunan öğretmene 192 yıl hapis cezası verildi.

11- ‘100 liraya 100 puan veren’ akademisyen bölüm başkanlığı görevinden alındı

Ege Üniversitesi’nde ‘topluma hizmet uygulamaları’ dersinden kalan öğrencileri 100 lira bağış karşılığında 100 puanla geçireceğini duyuran akademisyen, bölüm başkanlığı görevinden alındı.

12- Reuters kareleriyle zirveyi gölgede bırakan G-20 protestoları

Almanya’da G-20 Liderler Zirvesi, şiddet dozu artan protestoların gölgesinde sona erdi.

13- Irak başbakanı zaferi ilan etti: Musul IŞİD’den kurtarıldı

Irak’ın Musul kentini IŞİD’den kurtarmak için aylardır süren operasyon tamamlandı.

14- ABD’nin ‘bonzai’yle imtihanı: Oyunu değiştirdi, ne yapacağımızı bilmiyoruz

ABD’de, Türkiye’de ‘bonzai’ diye bilinen sentetik uyuşturuculardan kaynaklanan aşırı doz vakalarının artması yetkilileri alarma geçirdi.