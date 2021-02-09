Akşam Postası / 9 Şubat 2021

1. Mahkeme, Berberoğlu hakkındaki fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na gönderdi

CHP’li Enis Berberoğlu’yla ilgili dün, yeniden yargılama ve infazın durdurulması kararı veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, mevzuat, karar ve iddianameyi ekleyerek hazırladığı fezlekeyi gereğinin takdiri için TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

2. Akşener’den Takvim’e tepki: Hiç mi utanmıyorsunuz?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vatandaşlara ‘fazla ürün satın almamaları için’ alışveriş önerilerinde bulunan Takvim gazetesini eleştirdi.

Reklam

3. Çorlu’daki tren kazasında oğlunu kaybeden anneye para cezası

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında oğlunu kaybeden anneye ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan para cezası verildi.

4. ‘Bakanlık teklifi gelse kabul etmem’ diyen Saadet lideri: İttifak seçimde gündeme gelir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifakların ancak seçim kararı alınırsa gündeme gelebileceğini söylerken, ‘bakanlık teklifi’ dahi gelse kabul etmeyeceği mesajını verdi.

5. Sofuoğlu’nun ‘fuhuş evleri’ benzetmesine dava: Bir yıla kadar hapis istemi

Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’na altı aydan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Reklam

6. Trabzon’da mutasyonlu virüs görüldü: Süreyi azaltın, mesafeyi artırın

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, mutasyon geçiren virüsün Trabzon’da da görüldüğünü duyurarak önlemler konusunda uyardı.

7. Mahkeme kararı: Restoran kirasına yüzde 50’lik mücbir sebep indirimi

Bursa’da mahkeme, restoran işleten bir kiracının talebini kabul ederek, kirada pandemi sebebiyle yüzde 50’lik mücbir sebep indirimi uygulanmasına karar verdi.

8. ‘Kömür yıkama’ ihalesinde garanti verilmiş: Sayıştay’a göre zarar riski var

Zonguldak Karadon Kömür İşletmesi’nin tıpkı otoyol ve köprülerdeki geçiş garantisi gibi ‘kömür yıkama’ işinde de sözleşme imzaladığı firmaya garanti verdiği ortaya çıktı.

9. İzmir’de ilk kez bir fay hattının bulunduğu bölgede yapılaşma yasağı getirildi

İzmir’de, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 30 Ekim’de meydana gelen depremin ardından sıcak suyun çıktığı Gülbahçe fayının deprem üretme riski taşıması nedeniyle bölgede yapılaşma yasağı getirildiğini söyledi.

10. Fırtınanın bilançosu: Üç kişi yaralandı, 193 çatı uçtu, 191 araçta hasar var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul’da gece saatlerinde etkisini gösteren fırtınanın bilançosunu açıkladı.

11. DSÖ ekibi: Virüsün laboratuvarda ortaya çıkmış olma ihtimali son derece düşük

Covid-19 salgınının kökenini araştırmak için Çin’in Wuhan kentini ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, virüsün bir laboratuvarda geliştirildiğine dair iddiaları reddetti.

12. Hacker su arıtma sistemine girerek tehlikeli kimyasal miktarını artırdı

ABD’nin Florida eyaletinde bir hacker, su arıtma şebekesine erişerek, tehlikeli miktarda kimyasal pompalamaya çalıştı.

13. SpaceX aracı ile uzaya fırlatılan astronotlar uzayda kalma rekoru kırdı

Fotoğraf: Reuters

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2020 yılı kasım ayında SpaceX’e ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderdiği astronotların ‘ABD topraklarından uzaya gidip en uzun kalma’ rekoru kırdığını belirtti.

14. İntihar eden gencin anne-babası Robinhood uygulamasına dava açtı

Fotoğraf: BBC News

ABD’de, geçen yıl intihar eden gencin anne-babası, Robinhood uygulamasına, ‘oğullarının 730 bin dolar (5.18 milyon lira) borcu olduğuna inanmasına ve dolayısıyla ölümüne sebep oldukları’ gerekçesiyle dava açtı.

15. Seul’de belirti görülen kedi ve köpeklere Covid-19 testi yapılacak

Güney Kore’nin başkenti Seul’de, Covid-19 belirtisi görülen kedi ve köpeklere test yapılacak.

16. Birkin çantadan yapılan ‘Birkinstock’ terlikler yarım milyon liraya satılıyor

Fotoğraf: MSCHF

Altından daha iyi yatırım olarak nitelendirilen binlerce dolarlık Hermes Birkin çantalardan terlik yapıldı. ‘Birkinstock‘ların fiyatı 76 bin doları (yaklaşık 540 bin lira) buluyor.

17. Göbeklitepe yakınlarındaki ‘gizemli blok’ ortadan kayboldu

Fotoğraf: DHA

Şanlıurfa’daki Göbeklitepe Örenyeri yakınlarında beş gün önce araziye yerleştirilen blok ortadan kayboldu.