Akşam Postası / 9 Şubat 2020

1. Corona nedeniyle ölenlerin sayısı 813’e yükseldi

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 813’e yükseldi.

2. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ‘Kudüs Mitingi’ne katıldı: Filistin halkının yanındayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi tarafından Yenikapı’da düzenlenen ‘Büyük Kudüs Mitingi’ne katıldı. Kılıçdaroğlu, ABD’nin ‘Ortadoğu Barış Planı’nı ‘haçlı seferleri’ne benzetirken, İmamoğlu da Filistin halkının yanında olduklarını vurguladı.

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3. Erdoğan’dan Trump’ın ‘Yüzyılın Planı’na: Gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ‘Ortadoğu Barış Planı’nın gerçekleşmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

4. Gelecek Partisi yöneticisi: Oyumuz teşkilat kurulmadan yüzde 6-7 civarında

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, oy potansiyellerinin yüzde 6-7 civarında olduğunu söyledi.

5. CHP’li Erdoğdu: ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışması yeni partilere şantajı hedefliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ tartışmalarının, darbe ile mücadele için değil, AKP’ye muhalif olan ve Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu, Ali Babacan’ın da kurma çalışmalarında olduğu partilere geçmek isteyen muhafazakarlara siyasi şantaj amaçlı olduğunu söyledi.

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6. Van’da 765 yerleşim yerinin yolu kapandı; çığ bölgesinde çalışma yapılamıyor

Van’da olumsuz hava koşulları nedeniyle 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Van-Bahçesaray yolundaki çığ bölgesinde ise arama kurtarma çalışmaları yapılamıyor.

7. Kadir Şeker’in ifadesi: Kadının ağlama sesine dayanamayıp yanlarına gittim

Konya’da sevgilisini sokak ortasında döven adama müdahale etmek isterken çıkan arbedede bir kişinin ölümüne neden olan Kadir Şeker, “Kadının ağlama sesine dayanamayıp yanlarına gittim” dedi.

8. Konya’da 14 okul depreme dayanıklı bulunmadığı için yıkılacak

Konya’da 14 okul için deprem güvenliği çalışması kapsamında riskli bulunması üzerine yıkım kararı alındı. Bu okullarda eğitim gören öğrenciler, başka okullara taşınacak.