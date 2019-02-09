Akşam Postası / 9 Şubat 2019

1. Erdoğan yine gıda fiyatlarını askeri operasyonlara bağladı: Bir mermi kaç para?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aydın’da düzenlediği mitingde, son dönemde artan meyve-sebze fiyatlarını gündeme getiren muhalefete yüklendi.

2. Kartal’da çöken binada ölü sayısı 18’e çıktı

İstanbul Kartal’da çöken binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sırasında 62 saat sonra bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e çıktı.





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3. Erdoğan, Kartal’da çöken binada: Buradan almamız gereken dersler var

Kartal’da çöken binanın enkazını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Buradan almamız gereken birçok dersler var” dedi.

4. Askerlik kulisi: Temel eğitim iki aydan bile kısa olabilir; düzenleme seçimden sonra

Milli Savunma Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni düzenlemede ‘temel askerlik’te sürenin ‘iki aydan bile kısa‘ olabileceği bildirildi.

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5. Araştırma: ‘Kadına ayrımcılık yapılmıyor’ diyenlerin oranı yüzde 42

Kadına ayrımcılık yapılmıyor” diyenlerin oranı yüzde 41.64. “Evinizi kime kiralamazsınız” sorusuna verilen yanıtlarda ‘mülteciler‘ ve ‘LGBTİ bireyler’ aynı oranda öne çıkıyor.

6. Diyanet’ten kök hücre fetvası: Nakil yoluyla tedavi dinen caiz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Embriyonik kök hücre hariç diğer kök hücrelerin naklinde dinen herhangi bir sakınca olmadığı hatta sevap olduğunu anlatarak, insanları kök hücre nakline, kök hücre bağışlamaya teşvik etmeliyiz” dedi.

7. Fatih Akın 69’uncu Berlin Film Festivali’nde ‘seri katil’ filmiyle yarışıyor

Danimarka yapımı The Kindness of Strangers ile dün açılışını yapan ve jüri başkanlığını Juliette Binoche’un üstlendiği 69. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde, Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın, bir seri katil filmi ile yarışıyor.

8. İngiltere de katıldı: Öğrencilerin ‘iklim grevi’ dalga dalga yayılıyor

Binlerce öğrenci geleceklerini tehlikeye atan iklim değişikliğine karşı okula gitmeyip iklim değişikliğine karşı ‘grev‘ yapıyor. Almanya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerin ardından İngiltere’de de Cuma günü binlerce öğrenci gezegen için ‘okulu asacak‘.

9. AKP’liler ile oy istedikleri köylüler arasında kavga çıktı: Açız açız…

Konya’nın Ereğli ilçesinde oy istemek için Çiller Köyü’ne giden AKP’lilerle köylüler arasında arbede yaşandı. AKP’yi eleştiren bir köylünün, AKP Gençlik Kolları üyesi bir genç tarafından boğazı sıkılınca olaylar büyüdü. Partililer kahveyi terk etmek zorunda kaldı.

