Akşam Postası / 9 Şubat 2018

1. Akşener’e göre seçim 15 Temmuz’da: Erdoğan ikinci turda HDP’yle anlaşır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile CHP’nin belirleyeceği adayın kalması halinde, Erdoğan’ın HDP ile anlaşacağını düşündüğünü söyledi.

2. Zeytin Dalı Harekatı | AKP’li Ünal: PYD, 400 DEAŞ’lıyı ‘Türkiye’yle savaş’ şartıyla bıraktı

TSK’nın Afrin’deki YPG hedeflerine yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’ 21’inci gününe girdi.

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‘Zeytin Dalı’ bilançosu: Askerler dahil 59 kişi hayatını kaybetti

3. CHP’li Pekşen’in iddiası: Erdoğan, Papa’yla görüşmek için Vatikan’a bağış yaptı

CHP Trabzon Milletvekili Avukat Haluk Pekşen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Vatikan’da Papa Francesco’yu ziyaretiyle ilgili, “Erdoğan’ın bu ülkeye (Vatikan) yüklü miktarda bağış yapmış ve bu sayede Papa ile görüşebilmiştir” dedi.

4. Hakkari’de PKK saldırısı: Bir asker hayatını kaybetti

Hakkari’nin Çukurca ilçesinin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Zer Tepe bölgesinde PKK’lılar tarafından düzenlenen saldırıda bir sözleşmeli er hayatını kaybetti.

5. YPG: Afrin’de kullanılan tanksavar füzelerini Türkiye destekli cihatçılardan alıyoruz

YPG Sözcüsü Nuri Mahmud, Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) tanklarına karşı kullanılan füzelerini Türkiye destekli cihatçılardan aldıklarını söyledi.

6. DSG’nin iddiası: Britanyalı IŞİD militanı Türkiye’ye geçerken yakalandı

Suriye’de Batılı rehinelere yönelik işkence ve cinayetlerdeki rolleriyle tanınan iki İŞİD militanı iki Britanyalıdan birinin, geçen ay kendisini yakalayan Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG), Türkiye’ye ulaşmaya çalıştığını söylediği iddia edildi.

7. BAE ile altın ticareti iki yılda 4.5 katına çıktı: Sarraf’ın rekoru bile çok geride kaldı

Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan altın ticareti 2017’de patlama yaparak, iki yıl önceye göre 4.5 katına çıktı. BAE ile 10 milyar 332 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmi, daha önceki rekor yılı 2012’nin bile çok üzerine çıkmış durumda.

8. HDP bileşenlerine operasyon: Eş genel başkan Kemalbay hakkında gözaltı kararı

Ankara’da bu sabah Halkların Demokratik Partisi (HDP) bileşenlerinin temsilcilerine yönelik operasyonda Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay da gözaltı listesinde.

9. Valilikten Ermenilere mektup: Seçim yok, ‘sözde’ patrik kaymakamını tanımıyoruz

İstanbul Valiliği, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi’ne bir mektup göndererek patrik seçimi için gerekli koşulların oluşmadığını öne sürdü.

10. Erdoğan’ın annesinin adını taşıyan okulun yanındaki yurt TÜRGEV’e verildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın annesinin ismini taşıyan kız imam hatip lisesinin bitişiğindeki yurt binası, 49 yıllığına bedelsiz olarak Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu TÜRGEV’e (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) verildi.

11. Açlık grevini bitirmişlerdi: Gülmen ve Özakça taburcu oldu

Açlık grevini sona erdiren eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça taburcu oldu.

12. Cezaevinde hak ihlalleri raporu: Taciz edilen de var, banyosuna kamera yerleştirilen de

Diyarbakır Barosu, cezaevlerindeki hak ihlallerini incelediği raporunu açıkladı: “Mahpuslar arasında kaldıkları yerlerdeki banyo ve tuvaletleri görecek şekilde kamera yerleştirilen de var, cezaevi personelinin sözlü ve fiziki tacizlerine maruz kalan da.”

13. ‘Muhbir vatandaş’ işbaşında: İstanbul DT’de oynanan ‘Avrupa’ programdan çıktı

İstanbul Devlet Tiyatrosu (DT) Müdürü Celal Kadri Kınoğlu, ‘Avrupa’ adlı oyunun şubat ayı programından kaldırılması nedeniyle istifa ettiği öğrenildi. Oyunun programdan çıkma nedeni bir izleyicinin ‘sinkaflı sözler’ nedeniyle BİMER’e yaptığı şikayet.

14. ‘e-devlet’teki soyağacı uygulaması askıda: Kısa süre içerisinde açılacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri genel Müdürlüğü’nün vatandaşların internetten soy ağacını öğrenmesine imkan tanıyan uygulama, ‘e-devlet’ sitesinin yoğun ilgiden kilitlenmesi nedeniyle askıya alındı.

15. AKP’li Temurci gece telefon aldı, sabah bıraktı: Nasip eden Allah’a hamdolsun

AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, İstanbul il başkanlığından istifa etti. AKP yönetimi gece 11’e çeyrek kala arayarak Temurci’nin istifasını istemiş.

16. Bakanlık kararı: Yetiştirme yurdu çocukları 18 yaşından sonra da desteklenecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, devlet korumasındaki çocuklara desteği 18 yaşından sonra da sürdürme kararı aldı.

17. DT sil baştan: Genel müdürlükten alınan Birecik bakanlık müşaviri oldu

Devlet Tiyatroları (DT) genel müdürlüğünden alınan Nejat Birecik, Kültür ve Turizm Bakanlığı müşavirliğine atandı.

18. TBB raporu: İnşaat ve turizm sektöründe batık miktarı 10.27 milyar liraya ulaştı

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) raporuna göre inşaat ve turizmde toplam batık miktarı 10.27 milyar TL’ye ulaştı.

19. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul tutuklandı

Adana’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve dört kişi tutuklandı.