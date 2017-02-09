Akşam Postası / 9 Şubat 2017

1- TSK: Rus uçağı kazayla askerlerin olduğu binayı vurdu, üç asker hayatını kaybetti

TSK, El Bab’da Rus uçağının kazayla askerlerin bulunduğu binayı vurduğunu ve üç askerin hayatını kaybettiğini, biri ağır 11 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

2- Sayı 67’ye yükseldi: El Bab’da sekiz asker yaşamını yitirdi, 21 de yaralı var

‘Fırat Kalkanı’ harekatının sürdüğü El Bab’daki IŞİD saldırısında bugün beş askerin daha hayatını kaybettiği ve 10 askerin yaralandığı bildirildi. Rus savaş uçaklarının El Bab’da askerlerin olduğu binayı vurmasıyla üç asker daha yaşamını yitirdi, biri ağır 11 asker de yaralandı.

3- Erdoğan’dan ‘özeleştiri’: Son 14 yılda en zayıf halka eğitim ve kültür

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’nin iktidarda olduğu son 14 yılda en zayıf halkanın eğitim ve kültür olduğunu söyledi.

4- ABD’nin tahmini: Rakka ve Musul altı ay içinde IŞİD’den geri alınabilir

ABD’li askeri yetkililer, Irak’ta Musul’un, Suriye’de ise Rakka’nın altı ay içinde IŞİD’den geri alınacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

5- HDP’li Sancar’dan ’28 Şubat mağduru’ AKP’li akademisyenlere: Tek bir sözünüz yok mu?

HDP’nin kanun hükmünde kararnameyle kamu çalışanlarının ihraç edilmesi ve bu ihraçların yarattığı tahribatların araştırılmasına ilişkin önergesi AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

6- Son KHK’yla ihraç edilen Prof. Dr. Tanör: Memuriyetten atıldım ama memur değilim ki

OHAL kapsamında çıkartılan son kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen 330 akademisyenden biri olan Prof. Dr. Öget Öktem Tanör, “Beni memuriyetten atmış oldular ama ben memur değilim ki” diye konuştu.

7- Mülkiye’de hocalardan ‘haysiyet’ sınavı: O koltukta oturmaya devam edecek misiniz?

Ankara Üniversitesi’nde kanun hükmünde kararnameyle 72 akademisyenin ihraç edilmesinin ardından Mülkiye’de düzenlenen bir toplantı, akademisyenlerin öfkesinin yanında, üniversite yönetimlerinin de ihraçlar karşısındaki tutumunu gözler önüne serdi.

8- Boğaziçililer: Öğrencisi olmaktan gurur duyduğumuz Murat Sevinç’in yanındayız

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki görevinden son kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen anayasa hukukunun önde gelen isimlerinden Murat Sevinç’e Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrencilerinden destek geldi.

9- Fazıl Say, şef Yazıcı’nın ihracı üzerinden tüm sanatçılara seslendi: İlk kez birbirimize tutunalım

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Türkiye’nin sayılı orkestra şeflerinden İbrahim Yazıcı’nın KHK’yla ihracı üzerine tüm sanatçılara dayanışma çağrısı yaptı: “Dün Fazıl, bugün İbo, yarın sen… İlk kez birbirimize tutunalım.”

10- KHK’yla ihraç edilen şef Yazıcı: Yanlış bir karar, tek ilişkim müzikle

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) görevinden ihraç edilen Türkiye’nin sayılı orkestra şeflerinden İbrahim Yazıcı, kararın yanlış olduğunu belirterek, hiçbir örgütle bağının bulunmadığını, tek ilişkisinin müzikle olduğunu söyledi.

11- KHK’yla ihraç edilen Prof. Yüksel Taşkın: Özgüvensiz korkaklara teslim olmayacağız

KHK’yla ihraç edilen Prof. Dr. Yüksel Taşkın, “Bizleri tasfiye etmeye kalkışan özgüvensiz korkaklara teslim olmayacağız. En değerli silahımız haysiyetimizdir” dedi.

12- Eğitim-Sen’den mücadele çağrısı: Hayır, gitmiyoruz!

Eğitim-Sen, Ankara Üniversitesi’nde, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen 72 akademisyenin okullarını terk etmeyeceğini duyurarak, herkesi birlikte mücadele etmeye çağırdı.

13- AKP’li vekil, peygamberlere sığındı: KHK’yla ihraçlarda yanlışlar olabilir

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, akademisyenlerin kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilmelerinde yanlışlıklar olabileceğini belirterek, peygamberlerin de hata yapabileceğini söyledi.

14- CHP’li vekilden KHK’yla ihraçlara sert tepki: Asıl terörist şu andaki iktidar

CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, alanının önde gelen akademisyenlerinin KHK ile ihraç edilmesine sert tepki göstererek hükümeti ‘terörist’ diye niteledi.

15- Kış lastiği de ‘KHK’lık’ oldu

Bugün yayınlanan 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) kış lastiği kullanımı zorunluluğuna da yer verildi.

16- ‘Ak Saray’da Erdoğan’la buluşan Yusuf İslam: Allah onu korudu, nedeni sığınmacılara sahip çıkması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ‘Ak Saray’da bir araya gelen dünyaca ünlü müzisyen Yusuf İslam (Cat Stevens), darbe girişimine ilişkin “Allah onu ve Türkiye’yi korudu. Bunun nedeni de, bu kadar sığınmacılara sahip çıkmasıdır” diye konuştu.

17- Darbe girişimi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’ne yönelik operasyonda, aralarında Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Malas’ın da bulunduğu sekiz şüpheli gözaltına alındı.

18- HDP’li dört vekil hakkında fezleke: Suçlamalar arasında örgüt üyeliği de var

HDP Van milletvekilleri Lezgin Botan, Nadir Yıldırım, Tuğba Hezer Öztürk ve Bedia Özgökçe Ertan hakkında fezleke hazırlandı.

19- HDP’li vekil Hüda Kaya’ya 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

20- İHD raporu: Bombalı saldırılarda 41, çatışmalı ortamda 22 çocuk hayatını kaybetti

İnsan Hakları Derneği, 2016’da doğu ve güneydoğu bölgesinde 22 çocuğun silahlı çatışma ortamında, 41 çocuğunsa bombalı saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı, 114 çocuğun istismara maruz bırakıldığını bildirdi.

21- Mardin’de zırhlı polis aracının çarptığı yedi yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mardin’de zırhlı polis aracının çarptığı yedi yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

22- ‘Taksim’e cami’ projesi tam gaz: Konteynerler geldi, şantiye hazırlıkları başladı

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun da onay verdiği Taksim’e cami projesi için şantiye hazırlıkları başladı.

23- ‘Taksim camisi’ şantiyesinin yakınındaki pideciye tahliye tebligatı: ‘Hayırlı olsun’

Taksim’e cami projesinin kurulmaya başlanan şantiyesinin yakınında bulunan pide salonunun sahibi Cemal Şimşek, 10 gün içinde ‘boşaltma tebligatı’ geleceğinin sözlü olarak bildirildiğini söyledi. Şimşek, “Hayırlı olsun” dedi.

24- ‘Uyuşturucu ticareti’nden gözaltına alınan emniyet müdür yardımcısı tutuklandı

İstanbul’da yapılan bir uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişilerle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan emniyet müdür yardımcısı Ö.C. tutuklandı.

25- AKP’li belediyeden ‘Hayır’ diyeni eleyen ‘Eveet’ oyunu: Referandum sürecine tebessümle başlayalım istedik

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, anayasa referandumu için ürettikleri ‘Eveet’ oyununu ‘referandum sürecine tebessümle başlamak’ için piyasaya sunduklarını söyledi.

26- Eva Green yeni filminde yazar Virginia Woolf’u oynayacak

Fransız oyuncu Eva Green, yazar Virginia Woolf’un şair Vita Sackville-West’le yaşadığı aşkı anlatan ‘Vita and Virginia’ adlı filmde oynayacak.

27- Adım adım ‘Brexit’e: Avam Kamarası, Başbakan May’e müzakere yetkisini verdi

Avam Kamarası, Britanya’nın Avrupa Birliği’nde ayrılmasını öngören müzakere yetkisini Başbakan Theresa May’e verdi.