Akşam Postası / 9 Ocak 2021

1. Erdoğan: Rutin atamayı fırsata çevirdiler; hak arayışıyla ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi rektör atamasını protesto edenleri bir kez daha terör örgütleriyle ilişkilendirerek “Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz” dedi.

2. Kılıçdaroğlu: Çocuklarınız işsiz ama saraydakiler beş yerden aylık alıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev emekçisi kadınların sorunlarını Meclis’te dile getireceklerini söyledi.

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3. Vali, İstanbul’da vaka sayılarının en çok ve en az düştüğü ilçeleri açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vaka sayılarının en çok ve en az düştüğü ilçeleri açıkladı.

4. Profesör Kara: Çocuklarda aşıya başlamak için ayağımız daha net yere basmalı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ‘corona‘ aşısını yetişkinlerdeki uygulamasını gördükten sonra sıranın çocuklara geleceğini belirterek “Aşıyı çocuklara sunmamız için daha kesin ve daha net ayağımızın yere basması lazım” dedi.

5. Kızılay’ın topladığı yardımları pazarda satmakla suçlanan 13 kişiye dava

Kızılay’ın yardım için topladığı mont, kazak, pantolon gibi giysileri pazarda satmakla suçlanan 13 kişi hakkında dava açıldı.

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6. Twitter, Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı

Fotoğraf: Reuters

Sosyal medya platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıkladı.

7. Marmara’da kuvvetli yağış uyarısı

Marmara Bölgesi’nde Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

8. Endonezya’da en az 50 yolcusu bulunan uçağın denize düştüğü tahmin ediliyor

Endonezya’da Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağı ile irtibatın kesildiği bildirildi.

9. Yeni büfe teklifi reddedilmişti: İBB’den mobil Halk Ekmek büfesi uygulaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 40 yeni mobil ekmek büfesini hizmete aldı. İstanbul Halk Ekmek’e (İHE) bağlı çalışan ekmek büfeleri, ilk etapta, en çok gereksinim duyulan 26 ilçede göreve başladı. Mobil büfelerin hizmet saatleri ise 11.00-18.00 olarak belirlendi. Büfelerde 250 gram ekmek 1 liraya satılıyor.

10. İfadesinde ‘işkence’yi anlattı: Eşini öldüren kadın tutuklandı

Antalya’da kendisine işkence yaparak öldürmeye çalıştığını söylediği eşini öldüren kadın tutuklandı.

11. Dailymotion da Türkiye’ye temsilci atadı

Fotoğraf: Reuters

Video izleme platformu Dailymotion, Türkiye’ye temsilci atadı.

12. CHP’nin basın raporu: 2020’de gazetecilere gün başına bir dava

CHP’nin hazırladığı Basın Özgürlüğü Raporu’na göre 2020’de 100’e yakın gazeteci sansür nedeniyle istifa ederken, hükümete yakın olmayan TV kanallarına da peş peşe cezalar verildi.