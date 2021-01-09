Akşam Postası / 9 Ocak 2021

1. Erdoğan: Rutin atamayı fırsata çevirdiler; hak arayışıyla ilgisi yok
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi rektör atamasını protesto edenleri bir kez daha terör örgütleriyle ilişkilendirerek “Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz” dedi.
Boğaziçililer Mahzuni Şerif’le seslendi: Biat etmedik, olmaz dedik; buna rağmen koltuğunda kaldın ise yuh
2. Kılıçdaroğlu: Çocuklarınız işsiz ama saraydakiler beş yerden aylık alıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev emekçisi kadınların sorunlarını Meclis’te dile getireceklerini söyledi.
3. Vali, İstanbul’da vaka sayılarının en çok ve en az düştüğü ilçeleri açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vaka sayılarının en çok ve en az düştüğü ilçeleri açıkladı.
4. Profesör Kara: Çocuklarda aşıya başlamak için ayağımız daha net yere basmalı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ‘corona‘ aşısını yetişkinlerdeki uygulamasını gördükten sonra sıranın çocuklara geleceğini belirterek “Aşıyı çocuklara sunmamız için daha kesin ve daha net ayağımızın yere basması lazım” dedi.
5. Kızılay’ın topladığı yardımları pazarda satmakla suçlanan 13 kişiye dava
Kızılay’ın yardım için topladığı mont, kazak, pantolon gibi giysileri pazarda satmakla suçlanan 13 kişi hakkında dava açıldı.
6. Twitter, Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı
Sosyal medya platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıkladı.
7. Marmara’da kuvvetli yağış uyarısı
Marmara Bölgesi’nde Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.
8. Endonezya’da en az 50 yolcusu bulunan uçağın denize düştüğü tahmin ediliyor
Endonezya’da Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağı ile irtibatın kesildiği bildirildi.
9. Yeni büfe teklifi reddedilmişti: İBB’den mobil Halk Ekmek büfesi uygulaması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 40 yeni mobil ekmek büfesini hizmete aldı. İstanbul Halk Ekmek’e (İHE) bağlı çalışan ekmek büfeleri, ilk etapta, en çok gereksinim duyulan 26 ilçede göreve başladı. Mobil büfelerin hizmet saatleri ise 11.00-18.00 olarak belirlendi. Büfelerde 250 gram ekmek 1 liraya satılıyor.
10. İfadesinde ‘işkence’yi anlattı: Eşini öldüren kadın tutuklandı
Antalya’da kendisine işkence yaparak öldürmeye çalıştığını söylediği eşini öldüren kadın tutuklandı.
11. Dailymotion da Türkiye’ye temsilci atadı
Video izleme platformu Dailymotion, Türkiye’ye temsilci atadı.
12. CHP’nin basın raporu: 2020’de gazetecilere gün başına bir dava
CHP’nin hazırladığı Basın Özgürlüğü Raporu’na göre 2020’de 100’e yakın gazeteci sansür nedeniyle istifa ederken, hükümete yakın olmayan TV kanallarına da peş peşe cezalar verildi.