Akşam Postası / 9 Ocak 2020

1- İstanbul Ekonomi Araştırma: Halkın yüzde 58’i ‘Libya’ya asker gönderilmesin’ dedi

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın araştırmasına göre halkın yüzde 58’i Libya’ya asker gönderilmesine karşı.

2- Reuters analizi: ABD ve İran daha fazla çatışma istemiyor

ABD Başkanı Donald Trump, günlerdir süren öfkeli söylemini yumuşatırken, ABD askeri birliklerine yapılan füze saldırıları sonrası, İran’ın takındığı saldırgan tutumdan çıkmaya başladığını ima etti.

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3- Yangında iki kişinin öldüğü AVM’nin yangın merdivenleri kapalıymış

Amasya’da dün bir AVM’de çıkan ve iki kişinin hayatını kaybettiği yangında binanın yangın merdiveninin kapatıldığı ortaya çıktı.

4- ‘Büyükçekmece’de 31 Mart’ta usulsüzlük’ davası: Tek tutuklu sanığa tahliye

Büyükçekmece’de 31 Mart yerel seçiminde ‘sahte seçmen’ kaydedildiği iddiasına ilişkin açılan davada tek tutuklu sanık tahliye edildi.

5- AYM: ‘Saray soytarısı’ demek ifade özgürlüğü

Anayasa Mahkemesi (AYM) Halk TV eski genel yayın yönetmeni Şaban Sevinç’in AKP’li eski gençlik ve spor bakanı Akif Çağatay Kılıç’a ‘saray soytarısı’ dediği için aldığı cezayı ‘ifade özgürlüğünün ihlali’ gerekçesiyle iptal etti.

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6- TGC: İktidar baskısıyla basında işsizlik ve açılan dava sayısı rekor seviyeye ulaştı

İşsiz kalan gazeteci sayısının 11 bin 157’ye ulaştığı, 12 bin gazeteciye de dava açıldığı açıklandı.

7- Eğitim İş: Seçmeli adı altında din dersleri dayatılıyor

Bazı il milli eğitim müdürlerinin, sosyal medya hesaplarından ‘Seçmeli derslerimizde tercih süreci başlamıştır’ yazıp dini içerikli üç derse ‘tik‘ atılmış görseller paylaşması tepkilere neden oldu. Eğitim İş Sendikası bu kişileri ‘takiyye yapmakla’ suçladı.

8- Kozmetik devi Tekin Acar’ın iflasına karar verildi

Bir dönem Türkiye’nin en büyük kozmetik firmalarından Tekin Acar iflas etti. Mahkemenin iflas kararı sonrası şirketin tasfiyesine başlandı.

9- HDP: Bir an önce erken seçime gidilmeli

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, geleceğin, halkların ve toplumun tükenmesini istemediklerini, bu yüzden ülkenin bir an önce erken seçime gitmesi gerektiğini söyledi.

10- Erdoğan geç evlilikten şikayetçi: Kimi evde kalıyor, kimi 30’undan sonra evleniyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aile kavramının önemini anlatırken, gençlerin evlilik yaşının ilerlemesinden ve bazılarının hiç evlenmemesinden yakındı. Erdoğan, “Gençlerimizin evlilik yaşı ilerledi. Çoğu 30’u geçkin yaşta evleniyor. Kimi evde kalıyor” dedi.

11- TMMOB, Yeni Şafak’tan tazminat kazandı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Yeni Şafak gazetesine açtığı tazminat davasını kazandı.

12- Avukatlar: 20 kez şiddet davası açıldı, hiçbirinde tutuklanmadı

Eski eşi Hatun Koç’u yedi yaşındaki kızlarının önünde pompalı tüfekle vurup sakat bırakan tutuklu sanık Özkan Yarbi’nin yargılanmasına başlandı. Yarbi’ye 20 defa şiddet uygulamaktan dava açıldığı, hepsinde de ceza indirimi verildiği ve tutuklama yapılmadığı ortaya çıktı.

13- Emine Bulut cinayetinde polis ifadesi: Kendisi şikayetçi olmadı

Emine Bulut’un Kırıkkale’de eski eşi Fedai Varan tarafından öldürülmeden dört saat önce sığındığı karakolda görevli olan dört polisin ifadesi ortaya çıktı. Polisler, Bulut’a yönelik ‘tehdit değil hakaret‘ olduğu için koruma atanmadığını savundu.

14- Lübnan Nissan’ın eski CEO’suna seyahat yasağı getirdi

Lübnan savcısı Japonya’dan Lübnan’a kaçan Nissan’ın eski CEO’su Carlos Ghosn’a seyahat yasağı getirdi.

15- İBB, ‘Halk Süt’ projesi için 9 milyon litre süt alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘Halk Süt’ projesi için 9 milyon litre süt satın alacak.

16- Muhtarlardan eylem: 1-10 Şubat’ta tebligatlar alınmayacak

Muhtarlar, 1-10 Şubat tarihlerinde posta evraklarını kabul etmeyecek.

17- Okul bahçesinde çocuğa çarpıp ölümüne neden olan şoföre iki ila altı yıl hapis istendi

İstanbul Avcılar’da dokuz yaşındaki Eylül Mirzaoğlu’nun ölümüne sebep olan servis şoförü Hüseyin Y. hakkında, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası istendi.

18- Atlasglobal Avrupa uçuşlarına ara verdi, yurt içi tarife sayısını düşürdü

Havayolu şirketi Atlasglobal’in Avrupa uçuşlarına mart ayı başına kadar ara verdiği, yurt içi uçuşlardaki tarife sayısını ise düşürdüğü belirtildi.