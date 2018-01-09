Akşam Postası / 9 Ocak 2018

1- Erdoğan Gül’ü trenden indirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son dönemde tartışma yaşadığı selefi Abdullah Gül’e bir kez daha çattı: “Geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Birileri ‘Hayır’ için kampanya yürütüyor.”

2- Bahçeli AKP’ye desteğini 2024’e uzattı: Seçim sonrası beş yıl sürecek

2019 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday göstermeyip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayan MHP Genel Devlet Bahçeli, AKP ile işbirliğinin 2019 sonrasında da süreceğini söyledi.

Reklam

3- Boğaziçi rektörü, Erdoğan’a ‘yanıtını’ izah etti: Böyle bir amacım yoktu

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eleştirilerine yanıt verdiği yönünde algılanan mesajlarına “Böyle bir amacım yoktu” diye açıklama getirdi.

4- Beşiktaş-Adalar seferleri ‘en kısa sürede’ yeniden başlatılıyor

Yılbaşında kaldırılan Beşiktaş-Adalar vapur seferleri ‘en kısa sürede’ yeniden başlatılacak.

5- ‘ByLock’tan ilk tahliyeydi: SP’li yöneticiye ilk duruşmada beraat

‘ByLock’ kullanmadığı anlaşılınca tahliye edilen Saadet Partisi (SP) İstanbul il yönetim kurulu üyesi avukat Mustafa Yaman ilk duruşmada beraat etti.

6- Sponsorların ‘büyük fedakarlıklarıyla’: Arda Turan, Başakşehir’le ‘prensipte’ anlaştı

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Barcelonalı futbolcu Arda Turan’ı transfer etmek için kulübüyle ve futbolcuyla prensipte anlaştıklarını açıkladı. Transferde Başakşehir’in iki büyük sponsorunun ‘büyük fedakarlıklar’ yapmaya hazır olduğu belirtildi.

7- Gündem Çiftlik Bank: Sisteme yeni üye alımı durduruldu

İki bakanlığın inceleme başlattığı Çiftlik Bank, yeni üye alımını durdurduğunu açıkladı.

8- Bunu diyen öğretmen: Zina edecek kadar büyük, evliliğe gelince mi küçük?

Tekirdağ’ın Saray ilçesindeki imam hatip ortaokulunda, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan Cihad Ç., sosyal paylaşım sitesindeki hesabından tepki çeken bir mesaj yayınladı.

9- Duy da inanma: Sekiz yaşındaki kızı istismarı ‘kaydedilen’ kişi suçunu inkar etti

Antalya’da sekiz yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği kamera kaydıyla kanıtlanan 30 yaşındaki erkek suçunu kabul etmedi.

10- Gülmen ve Özakça’ya destek nedeniyle yargılananlara beraat: Suç kastı yok

OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönme talebiyle açlık grevi yapan eğitimciler Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’e destek eylemi yaptıkları için yargılanan dokuz sanık beraat etti.

11- Kural’dan Cem Yılmaz’a bir suç duyurusu daha: 1 milyonluk dairemi seve seve veririm

Sigara karşıtı duruşuyla bilinen Prof. Dr. Orhan Kural, vizyona yeni giren ‘Arif V 216’ adlı filmle ilgili Cem Yılmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

12- Aile boyu: AKP’li eski bakanın bacanağı imam, hastaneye müdür yardımcısı oldu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde AKP’li eski bakan Mustafa Demir’in bacanağı Ali Şekerci, 10 yıldır mescidinde kadrolu imamlık yaptığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne müdür yardımcısı oldu.

13- Samsung’a dava açan Galatasaraylı Selçuk İnan’a ret: Kelime ve sayılarda tekel olmaz

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan’ın adına tescilli olduğunu söylediği ‘S8’ markasını kullanan teknoloji devi Samsung’a açtığı dava “Kelimeler ve sayılar kimsenin tekeline verilemez” gerekçesiyle reddedildi.

14- Türkiye’de dört vaka tespit edildi: Zika virüsü yedi yılda Anadolu’ya yayılabilir

Sağlık Tehditleri Erken Uyarı Dairesi Başkanlığı, Türkiye’de ilk ‘importe (dışardan gelen) zika virüs pozitif’ vakaların tespit edilmesi nedeniyle bir risk değerlendirmesi raporu hazırladı.

15- ‘Kanal İstanbul’ hazır: İhale süreci başladı, sondaj çalışması için ilk kazma vuruldu

AKP’nin 2011’den bu yana her seçim döneminde vaatleri arasında sıraladığı ‘Kanal İstanbul’ projesinin ihale süreci başlatıldı ve sondaj çalışmaları kapsamında ilk kazma vuruldu.

16- Ceza onandı: ‘Metro’nun patronuna suç örgütü yönetmekten yedi yıl 11 ay hapis

Yargıtay, Metro Holding’in patronu Galip Öztürk’ün ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’ suçundan aldığı yedi yıl 11 aylık hapis cezasını onadı.

17- 1973’ten beri en kurak yıl: Yağış yok, üç büyük ilde barajların doluluğu düştü

İSKİ verilerine göre İstanbul’daki 10 barajın doluluk oranı yüzde 65 düzeyindeyken, bu rakam Ankara’da yüzde 20, İzmir’de ise yüzde 34 olarak hesaplandı.

18- Yeme içme araştırması: Türkiye’nin yüzde 42’si yerde yiyor, erkekler mutfağa girmiyor

Türkiye’de yüzde 42’lik kesim akşam yemeğinde yer sofrasını, yüzde 56’lık kesim ise yemek masasını tercih ettiğini belirtti. Yüzde 2’lik kesim ise koltuk, sehpa ve diğer yerlerde yemek yediğini söyledi.

19- Ankara’da gazilere saldıran iki kişiye toplamda 45 yıl iki ay hapis cezası istendi

Ankara’da trafik tartışması sırasında iki gaziye ve ailelerine saldıran iki kişiye toplamda 45 yıl iki ay hapis cezası istedi.

20- Poyraz Ali annesine kavuştu: Zeynep Bakır tahliye oldu

2013 yılından bu yana hapishanede adalet mücadelesi veren Zeynep Bakır, bugün özgürlüğüne kavuştu.