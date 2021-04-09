Akşam Postası / 9 Nisan 2021

1. TTB acilen alınması gerekli önlemleri saydı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, ‘İktidara Uyarımız, Topluma Çağrımızdır’ başlıklı bir basın toplantısı düzenleyerek Covid-19 salgınına karşı ‘alınması gereken acil önlemler’i sıraladı.

2. Araştırma: Sinovac’ın iki doz etkinliği BioNTech’in tek dozundan bile düşük

Aşılama hızında önde gelen ülkelerden Şili’de yürütülen gerçek zamanlı bir çalışmanın sonucuna göre, Çinli Sinovac’ın ürettiği Covid-19 aşısında, ikinci doz uygulandıktan iki hafta sonra etkinlik yüzde 56 düzeyinde.

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3. ‘Sedat Peker’ operasyonunda 49 gözaltı

İstanbul merkezli beş ilde, Sedat Peker’in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 63 şüpheliden 49’u yakalandı.

4. İmamoğlu ‘köpürdü’: Kanal İstanbul büyük bir ihanet projesi; hesabını verirler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul’u yapacağız” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. İBB ‘büyük ihanet’ diye nitelediği proje için ihaleye girecek şirketlerin ‘hukuk önünde hesap vereceğini’ kaydederken siyasilerin de ‘af dilemeyle kurtulamayacağını’ belirtti.

5. ABD, Karadeniz’e savaş gemisi gönderiyor

ABD, iki savaş gemisinin (Boğazlardan) Karadeniz’e çıkışı için Türkiye’ye diplomatik bildirimde bulundu.

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6. Eğitim uçağı denize düştü: Pilotlar kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir’de eğitim uçuşu sırasında düşen uçaktan iki pilotun kurtarıldığını duyurdu.

7. AKP’li meclis üyesi, ‘usulsüz ihaleler’ ve ‘rant kavgası’na dikkat çekip istifa etti

Manisa’nın Yunusemre ilçe belediyesinin meclis üyesi Hamza Durmuş, sert sözlerle yüklendiği AKP’den istifa etti.

8. Tutuklu mimar ve mühendislere tahliye

Mimar ve mühendislerin ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme tutuklu tüm sanıkları tahliye etti. Altı mimar ve mühendis Aralık 2020’den bu yana tutukluydu.

9. Beş yıllık bilanço: Darbe girişiminden bu yana 4 bin 820 sanığa ceza çıktı

15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından açılan 289 davadan ikisi hariç tümünde karar çıktı.

10. Mayıs sonuna kadar amatör ligde maç yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) salgın nedeniyle ara verildikten sonra 17 Nisan’da başlatılması planlanan Bölgesel Amatör Lig’in mayısın son haftasına ertelendiğini duyurdu.

11. Pinterest temsilci atadı

Sosyal ağ sağlayıcısı Pinterest, Türkiye’de temsilci atadı.

12. Uzmanı anlattı: Al-sat dışında ‘kripto’dan nasıl para kazanılır?

Uluslararası piyasalar uzmanı Şant Manukyan, ‘al-sat’ diye tabir edilen yöntem dışında, kripto paralardan nasıl kazanç sağlanacağının yollarını anlattı.

13. Mısır’ın ‘kayıp altın şehir’i bulundu

Fotoğraf: Reuters

Mısır’ın kumları arasında kaybolan 3 bin yıllık antik bir şehrin keşfi, firavun Tutankhamun’un mezarından bu yana en önemli arkeolojik buluntulardan biri olarak nitelendirildi.

Prens Philip öldü

16 Mart 2021… Philip’in son fotoğrafı… Fotoğraf: Reuters

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti.