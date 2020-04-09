Akşam Postası / 9 Nisan 2020

1- Türkiye’de, ‘corona’dan ölenlerin sayısı 908’e yükseldi; 4 bin 56 yeni vaka var

Türkiye’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 908’e yükseldi. Son 24 saatte 96 can kaybı daha kaydedildi. 4 bin 56 yeni vaka var. Toplam vaka sayısı 42 bin 282.

2- Babacan: Devlet alacaklarından vazgeçmeli, tüm cephaneyi kullanmalıyız

Fotoğraf: DHA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Covid-19 salgını nedeniyle açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketinin, özellikle kayıtdışı çalışanlar ve ücretliler için çözüm üretmediğini söyleyerek, “Devlet alacaklarından tamamen vazgeçebilir. Tüm cephaneyi kullanmalıyız” dedi.

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3- Yoksul kadına ‘Geber’ diyen müdür yardımcısı görevden alındı

Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, yoksul bir kadın için “Geber” demesinin ardından görevinden alındı.

4- TTB: Sağlık Bakanlığı ‘corona’ ölümlerini DSÖ kodlarına göre raporlamıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Bakanlığı’nın corona virüsü ölümlerini Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kodlarına göre raporlamadığını, olgu sayısı ile ölüm sayısı arasında bir paralellik olmadığını açıkladı.

5- ‘Corona’ önlemleri

İçişleri bakanlığı ek bir genelgeyle 20 yaş altındaki otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konmuş çocuk ve gençlerin sosyal mesafeyi korumak ve maske takmak şartıyla dışarı çıkabileceğini duyurdu… Galatasaray Kulübü, Mecidiyeköy’de bulunan oteli ihtiyaç duyulması halinde Sağlık Bakanlığı’nın hizmetine bedelsiz olarak sunma kararı aldı… Çankırı’nın Yeşilören köyü, Kırşehir’de merkez Kervansaray Mahallesindeki bir bina ve Mardin’in Derik ilçesinde Kovalı Mahallesi ve Tepecik mezrası karantinaya alındı.

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6- ‘Corona’ tedavisi ‘acil hal’ kapsamına alındı: ‘İlave ücret’ ödenmeyecek

Covid-19’a yönelik tanı ve tedavi hizmetleri acil sağlık hizmeti kapsamına alındı.

7- ‘Corona’ torbasına sosyal medya da eklendi: Kullanıcılar da içerik kaldırma isteyebilecek

Corona virüsüyle mücadele kapsamında hazırlanan torba yasa tasarısına sosyal medyayla ilgili düzenlemeler de eklendi. Twitter, Facebook, Instagram ve Youtube gibi sosyal ağlarda kullanıcılar da içerik kaldırma talebinde bulunabilecek.

8- Sektör temsilcileri: Gıdada sıkıntı olacaksa bu önümüzdeki yıla sarkar

Sektör temsilcileri gıdada sene sonuna kadar sıkıntı olmadan gidileceğini, Covid-19 salgını nedeniyle sıkıntı olacaksa bunun daha uzun döneme, önümüzdeki yıla sarkacağını belirtti.

9- Bilim kurulu üyesinden sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, salgının başladığı Çin’in Wuhan kentinde yapılan bir araştırmaya atıfta bulunarak sigara içenlerde hastalığın ağır seyretme olasılığının 2.4 kat daha yüksek olduğuna işaret etti.

10- İtalya-Türkiye hattında kök hücre seferberliği: Nakil bekleyen çocuk için Roma’dan gelen ekibe özel iniş izni verildi

İtalya’da, kök hücre nakli bekleyen bir çocuk için sadece Türkiye’den uyumlu donör çıktı. Bunun üzerine Türk ve İtalyan yetkililer seferber oldu. Seyahat kısıtlamasının olduğu bu dönemde özel uçakla İtalya’dan gelen ekip kök hücreyi alıp döndü.

11- ‘Corona’ günlüğü

ABD’de bir günde 1890, Hollanda’da 148, İran’da 117, Almanya’da ise 246 kişi hayatını kaybetti.

10- Fed ‘corona’ sonrası ekonomide ‘yavaş toparlanma’ öngörüyor: Aşı bulunana kadar kırılganlık devam eder

Fotoğraf: Reuters

ABD ekonomisi, corona virüsünün işletmeleri kapanmasına ve milyonlarca kişinin işten çıkarılmasına neden olmasıyla önümüzdeki aylarda sert düşüşe hazırlanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri salgın ivme kaybettiğinde ‘yavaş toparlanma’ öngörüyor.

11- Karantinadaki geminin işletmecisi: Türklere kötü davranıldığı doğru değil

Fotoğraf: turizmgunlugu.com

Yunanistan’ın başkenti Atina açıklarında karantinaya alınan Eleftherios Venizelos seyahat gemisinin işletmecisi, Türk mürettebattan bazılarının ‘kendilerine iyi muamele edilmediği‘ iddiasının gerçeği yansıtmadığını savundu.

12- Berfin Özek yüzüne kezzap atan eski sevgilisi hakkındaki şikayetinden vazgeçti

Fotoğraf: DHA

Berfin Özek, yüzüne kezzap atan ve yargılama sonucunda 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Ozan Çeltik hakkındaki şikayetinden vazgeçti.