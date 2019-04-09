Akşam Postası / 9 Nisan 2019

1. AKP dilinin altındaki baklayı çıkardı: İstanbul’da seçimin yenilenmesini istiyoruz

Fotoğraf: DHA

AKP dilinin altında baklayı çıkardı ve İstanbul’da yerel seçimlerin tümden yenilenmesini istedi.

2. Soylu ‘hükmü verdi’ bile: Büyükçekmece’de hile, suistimal ve yolsuzluk var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde usulsüzlük tespitinin daha önce yapıldığını ancak düzeltme için ‘süre yetmediğini’ söyledi.

Reklam

3. İstanbul seçimleri: Taraflar son 24 saatte ne dedi?

AKP’nin sonuçlara itirazıyla başlayıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yenilenebileceğine söylemesiyle yeni bir düzleme taşınan İstanbul yerel seçimlerine ilişkin tarafların son 24 saatte söylediklerini derledik.



4. CHP’nin AKP’den aldığı belediyeye ilk günden haciz dosyası

CHP’nin AKP’den aldığı Samsun’un Atakum belediyesine önceki dönemden kalma borcundan dolayı ilk günden icra takibi dosyası geldi.

5. Daha muhalefetin ‘anasını belleyecek’ti: MHP’i Atlı’ın başkanlığı düşürüldü

Adana’nın Kozan ilçesinde belediye başkanı seçilen MHP’li Nihat Atlı’nın başkanlığı il seçim kurulu tarafından düşürüldü.



Reklam

6. Güncel veri: CHP’li İmamoğlu 14 bin 347 oy önde

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı içim yarışan CHP’li Ekrem İmamoğlu ile AKP’li Binali Yıldırım’ın oy farkı 14 bin 347.



7. Diyarbakır’da seçimi kazanan HDP’li adaylar mazbata için kapıya dayandı

Fotoğraf: DHA

Diyarbakır’da büyükşehir belediyesi ve dört ilçeyi kazanan HDP’li adaylar, il seçim kuruluna başvurarak mazbata talep etti.



8. Eski ‘Balyoz davası’ savcısına ‘FETÖ’den 15 yıl hapis cezası

Askeriyeye yönelik ‘FETÖ kumpasları’ndan biri olarak anılan ‘Balyoz davası’nda görev yapan eski savcı Hüseyin Kaplan, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

9. IMF: Türkiye 2019’da yüzde 2.5 daralır, 2020’de yüzde 2.5 büyür

Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2.5 daralacağı, 2020’de ise yüzde 2.5 büyüyeceği tahmininde bulundu.

