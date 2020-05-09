Akşam Postası / 9 Mayıs 2020

1. İstanbul Ekonomi Araştırma: AKP yüzde 39, MHP yüzde 8, CHP yüzde 19.7

İstanbul Ekonomi Araştırma, son anketinde AKP’nin oyunun yüzde 39 olduğunu bildirdi.

2.Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası’nın rezervleri negatif; 2008’den daha derin bir kriz geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “2008 krizinden daha derin bir kriz bizi bekliyor. Şu anda Merkez Bankasının rezervleri negatif. Böyle bir tablo hiç olmadı” dedi.

Reklam

3. Yardımcısı, Bahçeli’nin 2011’deki sözünü hatırlattı: Tek başına iktidar zorunluluk

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın, partinin genel başkanı Devlet Bahçeli’nin 2011’deki bir konuşmasında sarf ettiği “Üç Hilal’in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur” ifadesini yeniden gündeme getirdi.

4. ‘Corona’ etkisi: İŞKUR’daki iş ilanı sayısında sert düşüş

Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla aranan işçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75’e yakın azaldı.

5. Erdoğan: AB’nin aynı gemide olduğumuzu anladığını umuyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Şimdiye kadar ülkemize pek çok konuda ayrımcı ve dışlayıcı tutum takınan AB’nin, artık hepimizin aynı gemide olduğunu anladığını umuyorum” ifadelerine yer verdi.

Reklam

6. çArşı’ya açılan ‘Gezi davası’ beş yıl sonra gündemde: Savcı ‘Beraat bozulsun’ dedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemlerine katılmaları nedeniyle açılan davada beraat eden Beşiktaş taraftar grubu çArşı üyeleri hakkında verilen kararın bozulmasını istedi.

7. ‘Corona’ günlüğü

ABD’de can kaybı 1584 artışla 78 bin 639’a yükseldi

8. İBB uyardı: Toplu taşımada kısıtlamalar sürüyor; pazartesi sorun yaşanabilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kontrollü sosyal hayat diye adlandırdığı, virüsle mücadelede normalleşme adımlarının atılacağı iki dönem öncesinde ulaşımla ilgili uyarıda bulundu.