Akşam Postası / 9 Mayıs 2019

1- AKP’li yetkili: MHP’yi kızdırmamak için Kürtlerle ‘sistem dışı’ görüşülecek

AKP’nin 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimleri için yeni stratejisini belirlediği, stratejinin temelinde Kürt seçmene ulaşmak bulunduğu öne sürüldü. Bir AKP’li kaynak, bu tür pazarlıkların, ‘cumhur ittifakı’nın diğer ortağı MHP’yi kızdırmamak için sistem dışında ve partiden ayrı görünen gruplar eliyle yapılacağını ifade etti.

2- Piyasada ‘kesin bir şeyler oldu’: Dolar/TL 6.24’ü aştı, ‘Merkez’den iki hamle geldi

İstanbul seçimlerinin iptalinin ardından yükselişe geçen dolar/TL 6.24 düzeyini aştı, avro 7 liraya dayandı, borsa ise tekrar 90 binin altında. Merkez Bankası (MB) gelişmeler üzerine bir haftalık repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini açıkladı ve bankaların lira zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.

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3- Dilipak açtı ağzını yumdu gözünü: Para, kadın ve makam hırsı bizi perişan etti

İktidar yanlısı Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, iktidarı ve çevresindeki kesimin içine düştüğü durumu “Haram para ile saadet, hizmet, ibadet olmuyor… Para, kadın ve makam hırsı bizi perişan etti” gibi keskin ifadelerle eleştirdi.

4- AKP YSK temsilcisi Özel: 23 Haziran’da 18 yaşını ikmal edenler oy kullanamayacak

AKP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, 23 Haziran seçimlerinde 18 yaşını ikmal eden hiçbir seçmenin oy kullanamayacağını açıkladı. Özel “31 Mart seçimlerindeki seçmen listesi neyse aynısı 23 Haziran’da da geçerli olacak” dedi.

5- İmamoğlu: İstanbul bana verdiği vazifeyi demokrasi mücadelesiyle taçlandırdı

İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı görevi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki seçimin demokrasi adına bir simge haline geldiğini vurgulayarak, sadece İstanbul değil demokrasiye karşı sorumluluğu olduğunu söyledi.

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6- İlk anket geldi: Konsensus’a göre İmamoğlu 2 puan önde

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimini iptal etmesinin ardından İstanbul için ilk seçim anketi açıklandı. Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 2 farkla önde olduğunu söyledi.

7- CHP’li Öztrak: Millet geçim, iktidar seçim derdinde

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ‘sandık darbesi’ olarak nitelediği YSK’nın İstanbul seçimine ilişkin iptal kararının ekonominin üstündeki yükü daha da artırdığını söyledi.

8- CHP’den İmamoğlu için bağış kampanyası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul belediye başkanlığı seçimlerinde adayları Ekrem İmamoğlu’nun kampanya masraflarının finanse edilmesi için bağış kampanyası başlatacaklarını açıkladı.

9- Cumhurbaşkanlığının sanatçıları ‘fişlemesi’ Meclis gündeminde

CHP’li vekiller, Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi’nin Ekrem İmamoğlu’na destek veren sanatçıların isimlerini paylaşarak hedef göstermesine ilişkin mecliste soru önergesi verdi.

10- ABD’nin YSK mesajına Dışişleri’nden yanıt: Herkes karara saygı duymalı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un ‘sıradışı’ olarak nitelediği YSK’nin İstanbul seçimlerini iptal kararına dair açıklamasına Dışişleri Bakanlığı’ndan yanıt geldi. Bakanlık, ‘herkesin karara saygı duyması gerektiğini’ söyledi.

11- TÜRGEV: Hack’lendik, bağışçı bilgileri sızabilir

Yöneticileri arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da bulunduğu Türkiye Gençlik ve Hizmet Vakfı’nın (TÜRGEV) sunucuları hack’lendi. TÜRGEV’den yapılan açıklamada, ‘veli, öğrenci ve bağışçılara ait T.C. kimlik no, ad-soyadı, telefon, adres gibi kişisel verilerin kamuoyuyla paylaşılması ihtimali’ne karşı uyarıda bulunuldu.