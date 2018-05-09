Akşam Postası / 9 Mayıs 2018

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1- Cumhurbaşkanlığından ‘TAMAM’ yorumu: Manipülasyon, beyhude çaba

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün akşam sosyal medyada muhalefetin kampanyasına dönüşen ‘TAMAM’ için “Sosyal medyayı kullanarak manipülasyonlara girişmek beyhude bir çaba” dedi.

2- Büyükerşen, Kesici ve Şener’le kürsüye çıkan İnce sordu: Hep birlikte ‘Tamam’ mı?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, tutuklu bulunan HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’ı ziyaretinin ardından Edirne’de düzenlenen mitingde konuştu.

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3- Akşener’in adaylığı kesinleşince: İYİ Parti’ye geçen 15 CHP’li vekil partilerine dönüyor

CHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katılan 15 milletvekili, partilerine geri dönüyor.

4- İnce-Erdoğan randevusu 21.00’de: Şimdi ona gidip başarılar dileyeceğim

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bu akşam saat 21.00’da görüşeceklerini açıkladı.

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5- Akaryakıtta indirimin perde arkası: EPDK yetkilileri dağıtıcıları arayıp ‘ikna etmiş’

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) dağıtım firmaları ile görüşerek akaryakıt ürünlerinde zam yapmalarını önlediği ve indirime ikna ettiği belirtiliyor.

6- İnce’nin ziyaret ettiği Demirtaş: HDP seçmenine mesajdan öte insani bir davranış

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ziyaretini ‘insani bir dayanışma örneği’ olarak tanımlarken “Dışarısı da yarı açık bir cezaevinden çok farklı değil” dedi.

7- Abdullah Gül’e cenazede protesto: Reisime hainlik yaptın

‘Çatı aday’ olarak adı geçen 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e katıldığı cenazede “Reisime hainlik yaptın” diye bağıran kişi gözaltına alındı.

8- ‘Kürt raporu’na hazırlanan Karamollaoğlu: Demirtaş serbest bırakılmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk halinin sona erdirilmesi çağrısı yaparak, “İnşallah biz gitmeden o çıkar bize de geçmiş olsun deme imkanı doğar” dedi.

9- İstifa eden cumhuriyet başsavcısı: Çürümüş yargı sisteminin bir parçası olamadım

Görevinden istifa ederek CHP’den milletvekili aday adayı olan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Yücetürk, “Çürümüş bu yargı sisteminin bir parçası olarak kalmak, bozulan yargı sistemini düzeltmek artık imkansız hale gelmiştir” dedi.

10- ‘İmza’da son gün: Doğu Perinçek de 100 bin imzayı geçti

Bağımsız cumhurbaşkanı adayı olabilmek için imza toplama işlemi bugün sona eriyor.

11- BM’den seçim öncesi çağrı: Güvenilirlik için OHAL’i kaldırın

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, 24 Haziran’dan önce seçim güvenilirliğini sağlamak için Türkiye’ye OHAL’in kaldırılması çağrısında bulundu.

12- Şimşek piyasaları ‘rahatlattı’: Aslında bardağın yarısı dolu en azından

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, piyasalardaki iniş ve çıkışların geçici olduğunu söylerken, “Bardağın yarı boş olduğuna dair piyasanın yaklaşımı var. Aslında bardak yarı dolu en azından. Yarısından fazlası bile dolu” diye konuştu.

13- JP Morgan’dan ‘Merkez’in dolar hamlesine: Etkisiz kalması sürpriz olmaz

Uluslararası finans kuruluşu JP Morgan, TL’deki değer kaybının sürmesi durumunda Merkez Bankası’nın (TCMB) olağanüstü toplanmak zorunda kalabileceğini söyledi.

14- KHK bilançosu: Bugüne dek 116 basın-yayın kuruluşu kapatıldı

Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’larla toplamda 116 basın-yayın kuruluşu kapatıldı.

15- AKP’den 16 milyar getirecek ‘varlık barışı’: Parayı getirene vergi denetimi yok

Maliye Bakanı Naci Ağbal, hükümetin ‘varlık barışı’na ilişkin yeni bir düzenleme getireceğini açıkladı.

16- BM’den seçim öncesi çağrı: Güvenilirlik için OHAL’i kaldırın

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, 24 Haziran’dan önce seçim güvenilirliğini sağlamak için Türkiye’ye OHAL’in kaldırılması çağrısında bulundu.

17- AKP’li belediye, ‘Yoğunluk olur’ diyerek meydanda İYİ Parti standına izin vermedi

İstanbul’da AKP’li Arnavutköy Belediyesi, İYİ Parti’nin stant açmasına izin vermedi.

18- Hamzaoğlu hakkındaki iddianame hazır: Tuğçe Tatari’nin kitabı delil gösterildi

Tutuklu yargılanan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Genel Başkanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

19- ‘Genelkurmay çatı davası’nda sanıklara 252 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Darbe girişimine dair Ankara’daki davada ‘Yurtta Sulh Konseyi’ üyelerine 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

20- Geminin yıktığı yalıda çalışma başladı: Denize kaymasın diye önlem alınıyor

İstanbul Boğazı’nda geminin çarpıp kısmen yıktığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nda çalışmalar başladı.

21- DSG sözcüsü: ABD üç ay önce Menbiç’te üs kurdu, Fransız askerleri de var

Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Menbiç Askeri Konseyi Sözcüsü Şarfan Derviş, Türkiye’nin Menbiç bölgesine yönelik operasyon düzenleyeceği yönündeki açıklamalarının ardından ABD’nin üç ay önce bu bölgede askeri üs kurduğunu belirtti.