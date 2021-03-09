Akşam Postası / 9 Mart 2021

1. Saldırıya uğrayan Diken yazarı Levent Gültekin’in parmakları kırıldı

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da saldırıya uğrayan Diken yazarı Levent Gültekin, parmaklarının kırıldığını dile getirdi.

2. Diyanet, Heybeliada Sanatoryumu’nda ısrarcı: Kuran ve din eğitimi için istiyorlar

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Pandemi hastanesi yapılırsa iade ederiz” açıklamasını yaptığı Heybeliada Sanatoryumu ile ilgili ısrarı sürüyor.

Reklam

3. Büyükelçi Karlov suikasti: Beş sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un suikastine ilişkin davada üç sanık ikişer kez, iki sanık ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

4. Cüceloğlu’nun ölüm nedeni aort yırtılması

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nun aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

5. Albayrak’la birlikte ayrılan yönetici, Varlık Fonu’nda genel müdürlüğe atandı

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü Zafer Sönmez görevden alındı. Yerine kasım ayına kadar TVF yönetiminde yer alan Arda Ermut atandı.

Reklam

6. Ulaştırma bakanı, geçiş garantili projeleri övdü, ‘beşli çete’ eleştirisini yanıtladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ‘kamu-özel iş birliği’ adı verilen, ‘yap-işlet-devret’ modeli projelerin ‘avantajlarını’ anlattı.

7. Salda Gölü’nde ‘Mars’ın izleri’ araştırılacak

Fotoğraf: DHA

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’tan toplanan örnekler ile Burdur’da bulunan Salda Gölü’ndeki örnekleri karşılaştıracak.

8. AYM’den Nükleer Düzenleme Kurumu KHK’sına iptal

Anayasa Mahkemesi (AYM), 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) iptaline karar verdi.

9. İşten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteğinin süresi iki ay daha uzatıldı

İstihdamı koruma tedbirleri çerçevesinde işten çıkarma ve yasağı ve ücretsiz izin uygulamasının süresi 17 Mart’tan itibaren iki ay daha uzatıldı.

10. NYT: ABD, Rusya’ya siber operasyon düzenlemeye hazırlanıyor

ABD’de Joe Biden yönetiminin, Rusya’nın ‘Solar Winds’ siber saldırılarına karşılık önümüzdeki haftalarda bu ülkeye bir dizi siber operasyon ve ekonomik yaptırımla yanıt vermeye hazırlandığı iddia edildi.

11. Ateş bu kez Burger King’i çağırdı: ‘Kadının yeri mutfaktır’ tweet’i için özür dilemek zorunda kaldı

Burger King Britanya Twitter hesabından dün paylaştığı “Kadının yeri mutfaktır” tweet’i için özür diledi.

12. Unilever reklamlarında ‘aşırı’ photoshop kullanımını yasaklıyor; ‘normal’ kelimesi paketlerden kaldırılacak

Dove markasının ‘gerçek güzellik’ reklam kampanyası geçtiğimiz yıllarda ses getirmişti.

Unilever şirketi reklamlarında aşırı photoshop kullanımını yasaklayacağını, ürünlerinin paketlerinden ‘normal’ kelimesini kaldıracağını duyurdu.