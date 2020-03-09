Akşam Postası / 9 Mart 2020

1. Babacan: 2001’deki ‘sil baştan’ ihtiyacı yeniden oluştu

Eski başbakan yardımcısı Ali Babacan, liderliğindeki partiyle ilgili çalışmaların tamamlandığını, kuruluş dilekçesinin bu sabah İçişleri Bakanlığı’na verileceğini söyledi.

2. Eski Diyarbakır belediye başkanı Mızraklı’ya ‘terör örgütü üyeliği’nden hapis

Eski Diyarbakır büyükşehir belediye eş başkanı Selçuk Mızraklı, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan dokuz yıl dört ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Reklam

3. Suudi Arabistan petrolde fiyat savaşı başlattı, fiyatlar yüzde 30 geriledi

Petrol fiyatları Suudi Arabistan’ın petrol fiyatlarını düşürmesi ve gelecek aydan itibaren üretimini artırmayı planlamasının ardından yüzde 30’a yakın geriledi. ABD ham petrolü tarihin en sert düşüşünü kaydetti.

4. Çin’de ‘corona’ nedeniyle can kaybı 3122’ye yükseldi

Çin’de yeni tip corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 122’ye çıktı.

5. ‘Bölgenin geleceği çok parlak’ diyen otelci konkordato istedi

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Sütlüce semtinde, Haliç’in kıyısında dört yıl önce açılan ‘Ramada Hotel&Suites İstanbul Golden Horn’ için konkordato talep edildi. Mahkeme, iki şirket adına yapılan talep sonrası üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

Reklam

6. Feminist Gece Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 34 kadın serbest

Bu yıl İstanbul’da 18’incisi düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü sırasında, gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı.

7. Merkez Bankası’ndan ihtiyaç kredilerine caydırıcı düzenleme

Merkez Bankası (MB) kredilerin tüketimden ziyade sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek alanlara yönlendirmesini amaçlayan bir düzenlemeye gitti.

8. Fitch: Petrol fiyatındaki düşüş Körfez ülkelerinin maliyesini baskılayacak

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, petrol fiyatlarındaki sert düşüşün Körfez’deki ülkelerin maliyesi üzerinde baskı yaratacağını açıkladı.