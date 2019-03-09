Akşam Postası / 9 Mart 2019

1. Erdoğan’dan Akşener’e: Onun hesabı ağır olacak, kaçacak deliği de yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için “Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak” dedi.

2. Bankalar emlak ‘zengini’: ‘Batık kredi’ nedeniyle 16 bin gayrimenkule el kondu

Bankaların ‘batık krediler’ nedeniyle el koyduğu gayrimenkul sayısı 15 bin 532’e ulaştı.

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3. Akıllı telefon satışları yüzde 27 düştü

Türkiye akıllı telefon pazarı geçen yılın dördüncü çeyreğinde hem ciro hem de adet bazında yüzde 20’nin üzerinde daraldı.



4. ABD’li kadın futbolculardan federasyona ‘cinsiyet ayrımcılığı’ davası

ABD kadın milli futbol takımının oyuncuları ülke federasyonuna cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldıkları gerekçesiyle dava açtı.



5. SpaceX’in ilk astronot taksisi ‘Crew Dragon’ başarılı şekilde geri döndü

SpaceX’in astronotları uzaya göndermek için tasarladığı, ‘astronot taksisi’ olarak da anılan uzay kapsülü Crew Dragon, geçen hafta uzaya fırlatıldıktan sonra dün Florida açıklarında Atlas Okyanusu’na iniş yaparak test uçuşunu başarıyla tamamladı.



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6. Rossellino’nun sanılan heykel Da Vinci’nin çıktı

Sanat tarihçileri, İngiltere’de, İtalyan heykeltraş Antonio Rossellino’nun yapıtı olarak sergilenen bir heykelin ressam Leonardo da Vinci’ye ait olduğunu açıkladı.

