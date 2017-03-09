Akşam Postası / 9 Mart 2017

1- Hükümetin aslında demek istediği: Alman yönetimine değil, uygulamalara ‘Nazi’ dedik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Nazi benzetmesi’nin Alman yönetimini hedef almadığını, uygulamaların o döneme benzediğini söyledi.

2- ABD’den sonra yeniden: Rus askerinin kolunda Menbiç Askeri Konseyi arması

Türkiye’nin El Bab’dan sonra yeni hedefi ilan ettiği Menbiç’in sınır köyleri Rusya’nın arabulucuğunda Menbiç Askeri Konseyi’nden Suriye ordusuna bırakılmaya başladı.

3- ABD ağırlığını artırıyor: DSG’ye destek için deniz piyadeleri Suriye’de

IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’ya operasyon için geri sayım yapılırken ABD’nin Halk Savunma Birlikleri (YPG) öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) topçu desteği sağlaması için deniz piyadelerini Suriye’ye gönderdiği bildirildi.

4- Bir kez daha teyit edildi: DSG Rakka operasyonunda yer alacak

IŞİD’in ‘başkenti’ Rakka’ya yapılması beklenen operasyonun Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) beraber yürütüleceği bir kez daha dile getirildi.

5- DSG sözcüsü: İşgalci güç Türkiye Rakka operasyonunda yer alamaz

IŞİD’in ‘başkent’ ilan ettiği Rakka’ya kısa süre içinde başlatılması beklenen operasyonda hangi grupların yer alacağına ilişkin gerginlik sürüyor.

6- Dalga büyüyor: Çavuşoğlu’nun konuşmasına bir ret de İsviçre’den

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’un referandum kampanyası için yapacağı konuşmaya izin vermeyen ülkelerin arasına İsviçre de katıldı.

7- ‘Gazetecilere özgürlük’ demek için: Tecride karşı mektup kampanyası

‘Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’nde tecritte tutulan gazeteciler için mektup kampanyası başlatıldı.

8- Alman vekillerden mecliste tişörtlü eylem: Deniz’i serbest bırakın

Alman parlamenterler Die Welt’in Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasını ‘#Deniz’i Serbest Bırakın’ yazılı tişört giyerek protesto etti.

9- Eski MHP’li Oğan’dan kendisine söz hakkı vermeyen Habertürk’e: Gücü yalakalığında

Eski MHP’li Sinan Oğan, gazeteci Nagehan Alçı’nın hakkında ‘ırkçı’ demesi üzerine kendisine söz hakkı tanımayan Habertürk TV’ye ‘sert çıktı’: “Gücü yalakalığında.”

10- Atalay Filiz de ‘FETÖ’ye sığındı: Halk idam istiyor, ben halkın talebini yerine getirdim

Üç kişinin cinayet zanlısı olarak yargılanırken ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Atalay Filiz, öldürdüğü Göktuğ Demirarslan’ın ‘FETÖ’cü olduğunu ileri sürüp ekledi: “Halkımız hainlerin idamını istiyor. Ben bir anlamda halkımızın isteğini yerine getirdim.”

11- Adem Huduti’nin savunması: FETÖ’yü hiç sezmedim, Atatürkçü olarak yetiştirildim

Darbe girişimine ilişkin davada savunma yapan dönemin 2’nci Ordu komutanı orgeneral Adem Huduti, Atatürkçü olduğunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) ‘FETÖ’ yapılanmasını hiç sezmediğini söyledi.

12- Bilgili akademisyenler ‘tekbirli saldırı’da payı olan idarecilere soruşturma talep etti

Bilgi Üniversitesi akademisyenleri, dün okulun Santral Kampusu’nde gerçekleşen saldırıda ‘payı olan’ idareciler hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

13- Bilgi öğrencilerinden, ‘Güvenlik önlemlerini aldık’ diyen rektör vekiline: Yuh!

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, dünkü ‘tekbirli saldırı’yı değerlendirirken “Biz güvenlik önlemlerini aldık” diyen Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan’a da tepki gösterdi: “Yuh!”

14- Ali İsmail’e ‘son tekme’yi atan polisin avukatı ByLock’tan gözaltına alındı

Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir’de esnaf ve polisin elbirliğiyle dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’a ‘son tekme’yi atan polis Mevlüt Saldoğan’ın avukatı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

15- Almanya’nın başbakan adayı Schulz: Erdoğan’ı değil, rolünü sorguluyoruz

Almanya’da bu yıl düzenlenecek seçimlerde Sosyal Demokrat Parti’nin başbakan adayı Martin Schulz, Almanya ile Türkiye arasındaki ‘salon iptali’ gerilimini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üzerinden yorumladı: “Buraya gelince Türkiye Cumhuriyeti’ni mi yoksa partisini mi temsil edecek?”

16- Aladağ firarisi yönetici tutuklandı

Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar tarikatına ait yurtta 11’i çocuk 12 kişinin yanarak ölmesine ilişkin soruşturmada, hakkında yakalama kararı bulunan ancak yaklaşık bir aydır firardaki Ramazan Keleş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17- İddia ‘örgüt propagandası’: Gazeteci Hasan Cemal’e 13 yıla kadar hapis istemi

Gazeteci Hasan Cemal hakkında bir köşe yazısında ‘örgüt propagandası’ yaptığı iddiasıyla 13 yıla kadar hapis istendi.

18- Bakan kapıyı kapattı: ‘Fırat Kalkanı’ devam ederken bedelli askerlik gündemde yok

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Suriye’nin kuzeyinde yürütülen ‘Fırat Kalkanı’ harekatı devam ederken ‘bedelli askerlik‘in gündeme gelmeyeceğini söyledi.

19- Prof. Ercan’dan deprem tahmini: 2030’dan önce olursa 6.5’i geçmez

İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 2030’dan önce Marmara’da bir deprem olması durumunda bunun 6.5 büyüklüğünü geçmeyeceğini söyledi.

20- Hükümet OHAL’i uzatıp uzatmamak için şartlara bakacak

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, olağanüstü halin (OHAL) üç ay daha uzatılması konusunu henüz değerlendirmediklerini ve gerekmesi halinde bir uzatmanın söz konusu olabileceğini söyledi.

21- Yıldırım, ‘OHAL’in uzatılması MGK’da değerlendirilir’ demiş

Başbakan Binali Yıldırım’ın olağanüstü halin (OHAL) uzatılması konusunun Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) değerlendirileceğini söylediği aktarıldı.

22- Kadın avukatı kürsüden iten baro başkanı ‘Refleks’ dedi, 21 kadın avukat istifa etti

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için yapılan basın toplantısında bir kadın avukatı kürsüden iten Mersin Barosu Başkanı Ali Er, “Yapmış olduğum hareket refleksti” derken, çeşitli komisyonlardan 21 kadın avukat istifa etti.

23- ‘Altın Testere’ ödülü Cengiz Holding’e: Kenti ve doğayı en çok tahrip eden şirket

Kuzey Ormanları Savunması’nın (KOS) kenti ve doğayı en çok tahrip eden şirketleri aday gösterdiği ‘Altın Testere’ ödülüne Cengiz Holding ‘layık görüldü.’ Ödül töreni 11 Mart’ta holding binası önünde yapılacak.