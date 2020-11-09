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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 9 Kasım 2020

1. Albayrak’ın istifası: Hükümet sessiz kaldı, TL değer kazandı

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa etmesinin üzerinden yaklaşık 24 saat geçti ancak hükümetten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ekonomi yönetiminde değişiklik yapılacağı yönünde haberler çıkarken, TL ABD Doları karşısında değer kazandı.

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Babacan: İstifa değil iflas

Reuters: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir

Bloomberg: Erdoğan, istifa açıklaması sonrası Canikli’yle görüştü

İki bakandan ‘Yola devam’ açıklaması

Ağbal’dan ilk mesaj: Beklentiler gözden geçirilip kararlar alınacak

NYT: Albayrak’ın istifası Erdoğan’ın ‘Biden hazırlığı’ olabilir

‘Albayrak’ın istifası’nda Arınç’a işaret edildi: Erdoğan’ı uyarmış

Davutoğlu’ndan Albayrak çıkışı: Düzeni aşiret anlayışına çeviren sistem değişmeli

2. Son 24 saat: 2 bin 576 yeni hasta, 85 can kaybı; 2047 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 576 yeni Covid-19 hastası kayda geçerken, 85 kişi hayatını kaybetti, 2047 kişi iyileşti.

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3. Kurum: 23 kişinin tedavisi sürüyor; 50 bina tahliye edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde yaralanan 23 kişinin tedavilerinin sürdüğünü bugün itibarıyla 50 binanın tahliye edildiğini açıkladı.

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4. Trump’a damadı ve eşinden tavsiye: Yenilgiyi kabul et

Fotoğraf: Reuters

ABD başkanlık seçimlerinde rakibi Joe Biden’ın gerisinde kalan Donald Trump’a danışmanlığını da yürüten damadı Jared Kushner ve First Lady Melania Trump, yenilgiyi kabul etme tavsiyesinde bulundu.

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5. LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran 2021’de yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacağını duyurdu. 

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6. Muhittin Böcek 64 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Covid-19 tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gündür yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, normal servise alındı.

7. İSKİ’nin bütçe teklifinden: Suya yüzde 25 zam önerisi

İstanbul’da suya yüzde 25 zam yapılmasına dair öneri, İSKİ Genel Kurulu’nda görüşülecek.

8. 1’inci Dünya Savaşı’nda, bir askerin posta güverciniyle yolladığı mesaj bulundu

Fransa’da yürüyüş yapan bir çift, içinde 1’inci Dünya Savaşı sırasında, bir askerin posta güverciniyle yolladığı mesaj bulunan kapsül buldu.

SON HABERLER

NYT: Albayrak’ın istifası Erdoğan’ın ‘Biden hazırlığı’ olabilir

ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye bakanlığından istifa ettiğini açıklamasının, ABD’de seçimleri Demokrat aday Joe Biden’ın kazanmasından sonra, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ekonomi yönetimini yeniden ayarlamak istemesiyle’ ilgili olabileceğini yazdı.

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