Akşam Postası / 9 Kasım 2020

1. Albayrak’ın istifası: Hükümet sessiz kaldı, TL değer kazandı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa etmesinin üzerinden yaklaşık 24 saat geçti ancak hükümetten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ekonomi yönetiminde değişiklik yapılacağı yönünde haberler çıkarken, TL ABD Doları karşısında değer kazandı.
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Babacan: İstifa değil iflas
Reuters: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir
Bloomberg: Erdoğan, istifa açıklaması sonrası Canikli’yle görüştü
İki bakandan ‘Yola devam’ açıklaması
Ağbal’dan ilk mesaj: Beklentiler gözden geçirilip kararlar alınacak
NYT: Albayrak’ın istifası Erdoğan’ın ‘Biden hazırlığı’ olabilir
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2. Son 24 saat: 2 bin 576 yeni hasta, 85 can kaybı; 2047 kişi iyileşti
Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 576 yeni Covid-19 hastası kayda geçerken, 85 kişi hayatını kaybetti, 2047 kişi iyileşti.
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3. Kurum: 23 kişinin tedavisi sürüyor; 50 bina tahliye edildi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde yaralanan 23 kişinin tedavilerinin sürdüğünü bugün itibarıyla 50 binanın tahliye edildiğini açıkladı.
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4. Trump’a damadı ve eşinden tavsiye: Yenilgiyi kabul et
ABD başkanlık seçimlerinde rakibi Joe Biden’ın gerisinde kalan Donald Trump’a danışmanlığını da yürüten damadı Jared Kushner ve First Lady Melania Trump, yenilgiyi kabul etme tavsiyesinde bulundu.
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5. LGS kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran 2021’de yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacağını duyurdu.
6. Muhittin Böcek 64 gün sonra yoğun bakımdan çıktı
Covid-19 tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gündür yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, normal servise alındı.
7. İSKİ’nin bütçe teklifinden: Suya yüzde 25 zam önerisi
İstanbul’da suya yüzde 25 zam yapılmasına dair öneri, İSKİ Genel Kurulu’nda görüşülecek.
8. 1’inci Dünya Savaşı’nda, bir askerin posta güverciniyle yolladığı mesaj bulundu
Fransa’da yürüyüş yapan bir çift, içinde 1’inci Dünya Savaşı sırasında, bir askerin posta güverciniyle yolladığı mesaj bulunan kapsül buldu.