Akşam Postası / 9 Kasım 2019

1- Antalya’da dört kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı

Antalya’da sekiz katlı bir binanın en üst katında oturan dört kişi ölü bulundu. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36) ve eşi Sultan Şimşek (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek’e (5) ait olduğu tespit edildi. Ekiplerin incelemesinde siyanür bulgusuna rastlandığı bildirildi.

2- İmamoğlu Berlin’de Almanya başbakanı Merkel’le bir araya geldi

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30. Yıl dönümü anmasında Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile bir araya geldi. Merkel’i İstanbul’a davet etti.

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3- HDP eş başkanları hakkında soruşturma

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

4- HDP’li başkan görevden alındı, Van’ın İpekyolu ilçesine kayyım atandı

Van’da İpekyolu Belediye Başkanı HDP’li Azim Yacan’ın ‘terör’ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, yerine İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

5- Kulis: ‘Boğaziçi’ tasarısı AKP’de rahatsızlık yarattı; bakanlara uyarı gitti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Boğaziçi Kanunu’ teklifiyle ilgili tartışmaların AKP’de rahatsızlık yarattığı, parti yönetiminin bakanlardan Meclis’e gelecek konularla ilgili açıklama yapmamalarını istediği öne sürüldü.

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6- ‘Define’ söylentisi çıktı; Dipsiz Göl’de su tahliye edildi, kazı başlatıldı

Gümüşhane’de merkeze bağlı Dumanlı Köyü sınırları içerisinde yer alan Taşköprü Yaylası’nda kaynağı ve akarı olmayan doğal güzelliği ile görenleri etkileyen Dipsiz Göl’de ‘define’ söylentisi üzerine yasal izinle kazı başlatıldı. Suyu tahliye edilen göl alanında iddiaya göre var olduğuna inanılan altın aranıyor.

7- Kanserle mücadele vakfına uyuşturucu operasyonu: Altı gözaltı

Denizli’de aralarında ‘Kanserle Savaş, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı’nın da bulunduğu altı adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, biri kadın altı kişi gözaltına alındı.

8- Anne, baba ve amca sünnet düğünü için dansözleri suçladı: Köçek oynayacaklardı

İzmir’in Menderes ilçesinde, sokakta yapılan sünnet düğününde, 7 yaşındaki çocuğun önünde dansöz oynatılması ardından haklarında dava açılan anne, baba ve amca ile üç dansözün yargılanmasına başlandı. Anne, baba ve amca dansözlerden şikayetçi olurken, dansözler, yaptıkları dansın sünnet düğününe uygun olmadığını, sosyal medyaya düşen görüntüleri izleyince anladıklarını söyledi.

9- Antalya’da meyve ağaçları erken çiçek açtı

Fotoğraf: DHA

Antalya’nın Demre ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle farklı türde meyve ağaçları çiçek açtı.

10- Lise arkadaşları, 33 yıl sonra fidan dikmek için bir araya geldi

Edirne’nin Keşan Lisesi’nden 1986 yılında mezun olan 74 kişi, 33 yıl sonra fidan dikmek için bir araya geldi. Temsili yoklama alınan etkinlikte mezunlar, belediye bandosunun çaldığı Roman havaları eşliğinde fidan dikti.