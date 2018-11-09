Akşam Postası / 9 Kasım 2018

1. Atilla Taş tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi

‘FETÖ’nün medya yapılanması’ davası nedeniyle hapis cezasına çarptırılan Atilla Taş tutuklandı.

2. Bakan Selçuk: ‘Kız erkek ayrı’ okullar çeşitlendirme, sakıncası yok

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karma eğitimin kaldırılmasının söz konusu olmadığını dile getirirken, “Ama bazı okulların kız, bazı okulların erkek okulu olarak düzenlenmesinin bir çeşitlendirme anlamında hiçbir sakıncası yok” dedi.

Reklam

3. Yılmaz’dan Kılıçdaroğlu’na: Aşağılık bir işe imza attınız, sıkıyorsa beni at kepaze ol

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, kendisini kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hitaben, “Aşağılık bir işe imza attınız. İstifa etmiyorum, ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa at beni buradan, rezil ol, kepaze ol” dedi. Yılmaz, genel başkan adaylığı için hazırlandığını da açıkladı.

4. AKP’de sürpriz: Ankara anketinde Mansur Yavaş öne çıktı

AKP’nin Ankara belediye başkanı adaylığı için yaptığı anketlerde, CHP’nin son seçimdeki adayı Mansur Yavaş’ın adının da öne çıktığı öne sürüldü.

Reklam

5. Diyanet’e 8 bin 489 kadro daha

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 8 bin 489 kişi daha atandı.

6. Sayıştay tespiti: İstanbul Opera ve Bale’nin 20 piyanosu 40 bin liraya akort edilmiş

Sayıştay, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) müdürlüğünün 20 piyanonun akordunun yıllık yaklaşık 40 bin liraya özel şirkete yaptırmasını ‘kamu kaynaklarının etkin kullanılmaması’ olarak nitelendirdi.

7. Yargıtay’ın tavsiye kararı: Hukuk okumayan da avukatlık yapabilir

Yargıtay, avukatlar dışındaki kişilerin de mahkemelerde temsil edilebileceğine yönelik tavsiye kararı aldı. Hukukçular karara tepkili.

8. OHAL Komisyonu: 42 bin başvuru incelendi, 3 bin kişi göreve iade edildi

OHAL Komisyonu, kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilenlerin yaptığı 42 bin başvurunun incelendiğini, 3 bin kişinin göreve iade edildiğini açıkladı.

9. Hepsi görevde: 103 askere FETÖ’den gözaltı kararı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) halen görevde bulunan (muvazzaf) 103 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

10. Akademisyen Cenk Yiğiter gözaltına alındı

Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen ‘barış akademisyeni’ Dr. Cenk Yiğiter, terörle mücadele (TEM) şube polislerince bu sabah evinden gözaltına alındı.

11. 44 yıllık fabrika borçları nedeniyle üretime ara verdi

2017’deki ‘Türkiye Kültür Oscarları Yarışması’nda birinci seçilerek coğrafi işaretle tescillenen 44 yıllık Tonyakoop fabrikası borçları nedeniyle üretime ara verdi.

12. Konkordato etkisi: Balıkesirli süt üreticilerinin milyonluk alacağı ödenmiyor

Süt üretiminde Türkiye’nin üçüncü ili Balıkesir’de üreticiler konkordato ilan eden firmalardan para alamıyor.

13. Fenerbahçe’den PFDK’ya itiraz: Belhanda iki kez Soldado’ya saldırdı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalara itiraz edeceklerini söyledi.

14. Şiddet ve hak gaspı suçlamaları… Yanıtlar… Dokuz8HABER’de ne oluyor?

Yurttaş haberciliği platformu Dokuz8HABER kadına şiddet uygulamış birinin bile bile çalıştırılması ve hak gaspı iddialarıyla gündemde.

15. Enerji bakanı: ‘Yılbaşına kadar’ elektrik ve doğalgaza zam yok

Enerji Bakanı Fatih Dönmez yılbaşına kadar elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacağını, enerji fiyatlarında maliyet düşerse indirim de yapılabileceğini söyledi.

16. DİSK’i üç maymunu oynamakla suçlayan Nakliyat-İş: Uyum/Makro işçilerinin tazminatı ödendi

Kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarılan Uyum/Makro Market çalışanlarının tazminatı sekiz aylık mücadelenin sonunda bugün ödendi. Nakliyat-İş Sendikası, bağlı bulunduğu Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yönetimini ve diğer konfederasyonları duyarsız kalmakla suçladı.

17. Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu: Kayseri’de 1500 şişe ele geçirildi

Kayseri’de düzenlenen operasyonda 1500 şişe kaçak içki ve bu kaçak içkiler üzerinde kullanılmak için orjinaline birebir yakın 426 adet sahte bandrol bulundu.