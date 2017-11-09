Akşam Postası / 9 Kasım 2017

1- ‘Baraj altı’nı yalanlayan MHP’den partilere çağrı: Elimizi çabuk tutalım

MHP, barajın düşürülüp düşürülmemesi konusunu görüşmek için partilerin bir araya gelmesini isterken, 2019’daki genel seçime az bir zaman kaldığını bildirdi.

2- Türksat uydularını Elon Musk ‘Falcon 9’ roketiyle fırlatacak

Türksat 5A ve 5B uydularını Airbus’ın alt yüklenicisi Space X fırlatacak.

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3- Erdoğan ‘TEOG sonrası’na baktı: Dershane ve etüt merkezleri canlanmayacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, milletvekillerinden TEOG sonrası getirilen yeni sistemin iyi anlatılmasını istedi ve ekledi: “Dershaneler ve etüt merkezlerin de canlandırılmasına izin verilmeyecek.”

4- Erdoğan cam filmleri konusunda devreye girdi: Mağduriyetler giderilsin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, araçlara takılan cam filmlerinin yasaklanması konusunda ‘mağduriyetlerin giderilmesi’ için talimat verdi.

5- Erdoğan’dan CHP’nin ‘eşcinsel kotası’na: Allah şaşırtmasın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin mahalle komitelerinde eşcinsel kotası koyduğunu belirterek, “Allah şaşırtmasın” dedi.

6- ‘Sarraf davası’nda dört Halkbank çalışanı tanık olarak dinlenecek

Üstü kapatılan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf ve eski Halkbank genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın yargılandığı davada dört Halkbank çalışanı tanık olarak dinlenecek.

7- CHP’li Berberoğlu’ndan ‘Adressiz Açık Mektup’: Hükümsüz ceza çekmeye başladım

MİT TIR’ları davasından aldığı ceza bozulmasına rağmen tahliye edilmeyen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, “Düne kadar haksız ve hukuksuz hapis yatıyordum. Artık üstüne bir de hükümsüz ceza çekmeye başladım…” dedi.

8- Hukukun üstünlüğü eleştirisine kızan Türkiye AİHM’e katkısını azalttı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından denetim sürecine alınan Türkiye, Avrupa Konseyi (AK) bütçesine yönelik katkısını düşürme kararı aldı.

9- Toplantı yapmışlar: Ağır ceza hakimleri, ‘istinaf’ı HSK’ya şikayet etti

İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’nde görevli 27 ağır ceza hakiminin, bir üst mahkeme ‘istinaf’ı (bölge adliye mahkemeleri) Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayet ettiği ortaya çıktı.

10- Ekimde altın, borsa, faiz ne kazandırdı?: Şampiyon dolar

Dolar, ekimde en yüksek getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

11- Yeni yönetmelik: Her daireye bir otopark şartı geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni ‘Otopark Yönetmeliği’nde bina yapımında her daireye bir otopark zorunluluğu bulunduğunu açıkladı.

12- S-400’ü beklerken: Türkiye, İtalya ve Fransa ile ortak füze üretimi için imza attı

Türkiye, İtalya ve Fransa’yla hava ve füze savunma sistemlerinin ortak üretiminde işbirliğini de içeren ‘savunma işbirliği niyet beyanı’ imzaladı.

13- Pilot uygulama ‘yetmedi’: ‘Video hakem’ önümüzdeki sezona kaldı

Süper Lig’de deneme aşamasına geçilen video hakem sistemi VAR önümüzdeki sezona kaldı.

14- AKP 10 Kasım için İstanbul’dan Anıtkabir’e otobüs kaldırıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı resepsiyonda ‘Aziz Atatürk’ diye seslendiği konuşmasının sonrasında AKP’de canlanan Atatürk ilgisi sürüyor.

15- Türkiye, Rusya’dan sonra Avrupa’dan da buğday alacak: 230 bin ton

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) yaklaşık 230 bin ton Avrupa menşei ekmeklik buğday alımı için bir dizi uluslararası ihale açtı.

16- Avrupa’da son sekiz yılın en yüksek büyümesi, en düşük işsizliği yaşanıyor

Avrupa Komisyonu, ‘avro bölgesi’ için büyüme tahminini yüzde 2.2’ye yükseltirken, 2009’dan bu yana görülen en düşük işsizlik ve en yüksek büyüme rakamlarına ulaşıldığını açıkladı.

17- Suriye ordusu ‘IŞİD’in son kenti Ebu Kemal’i aldı: Sadece beş kasaba kaldı

Suriye ordusu ve birlikte hareket ettiği milis güçler, IŞİD’in elinde bulunan son kent Ebu Kemal’i de aldı. Böylece Suriye’de IŞİD’in elinde beş kasaba ve 15 köy kaldı.

18- ‘Batur Abi’ye veda: Basketbol efsanesi Mehmet Baturalp hayatını kaybetti

Eski basketbolcu ve milli takımın eski antrenörlerinden Mehmet Baturalp hayatını kaybetti.