Akşam Postası / 9 Haziran 2020

1. Son 24 saat: 993 kişiye ‘corona’ tanısı, 18 can kaybı; 3 bin 218 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 993 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 18 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 218 kişi iyileşti.

2. CHP lideri: MİT TIR’ları olayında sadece Enis bey hapse atıldı; niçin? Çünkü CHP’li

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Enis Berberoğlu ile HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülmesine tepki gösterdi. MİT TIR’ları meselesinde Berberoğlu dışında hapse atılan kimse olmadığını söyleyen CHP lideri, “Sadece Enis bey. Niçin? Çünkü CHP’li” dedi.

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3. Dünya Bankası, Türkiye tahminini yüzde 3.8 küçülmeye çevirdi

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisi için yıl sonu tahminini yüzde 3.8 daralma olarak revize etti.

4. Uzman: Danıştay, Ayasofya davasında ret verir, cami yapılması idarenin yetkisinde

Türkiye’nin bitmeyen Ayasofya tartışması tekrar alevlenirken, Danıştay’a 2016 yılında yapılan bir başvurunun 2 Temmuz’da karara bağlanacağının açıklanması, eski ibadethanenin müze statüsünün kaldırılmasını gündeme getirdi. Doç. Dr. Yılmaz Yazıcıoğlu, Danıştay’ın başvuruda ret kararı vermesini beklediğini söyleyerek, “İdarenin takdir yetkisi kapsamında Ayasofya müze olarak kullanılabilir, cami olarak da ibadete açılabilir” dedi.

5. Avrupa Birliği’nde ekonomi ilk çeyrekte yüzde 2.6 küçüldü

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, Covid-19 salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3.2 küçüldü.

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6. HDP’nin ‘yürüyüş’ programı: Şehirlere araçlarla gidilecek, toplantılar yapılacak

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Edirne ve Hakkari’den başlatılacak yürüyüş kapsamında, belirlenen güzergahlarda toplantı yapacaklarını, karayolunda yürümeyeceklerini söyledi.

7. ‘Corona’ günlüğü

Dünyada vaka sayısı 7.2 milyonu geçti; can kaybı 410 bine yaklaştı.

8. TÜİK’te 10 bölge müdürü görevden alındı

Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) Antalya, Bursa, Denizli, Edirne, İstanbul, Kastamonu, Konya, Manisa, Siirt ve Trabzon olmak üzere 10 bölge müdürü görevden alındı.

9. Babacan: Bağımsız kuruluşlar üzerinde siyasi baskı var, veriler güvenilir değil

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye’de bağımsız kuruluşlar üzerinde bir siyasi baskının olduğunu belirterek, açıklanan verilerin güvenilir olmadığını söyledi.

10. ‘Ermenilere hakaret’ten soruşturulan Murat Övüç: Kim Kardashian’a cevap vermiştim

Instagram yayınlarıyla ünlü olan Murat Övüç, bir videosunda Ermenilere hakaret ettiği gerekçesiyle bugün ifade verdi.