Akşam Postası / 9 Haziran 2020

1. Son 24 saat: 993 kişiye ‘corona’ tanısı, 18 can kaybı; 3 bin 218 kişi iyileşti
Türkiye’de son 24 saatte 993 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 18 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 218 kişi iyileşti.
Vaka sayısında hesap tutmadı ama ‘normalleşme’de geri adım atılmayacak
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi: Bir haftada 300’ü aşkın kişiye ‘corona’ tanısı
Robottan ‘corona’ bilgilendirmesi
İyileşenlerden elde edilen sonuç: Göğüs ağrısı, ishal, nefes darlığı sürebiliyor
Harvard’ın araştırması: Uydu fotoğraflarına göre Covid-19 Çin’de daha erken başladı
Toronto’daki 301 Türk vatandaşı tahliye uçağıyla İstanbul’a getirildi
2. CHP lideri: MİT TIR’ları olayında sadece Enis bey hapse atıldı; niçin? Çünkü CHP’li
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Enis Berberoğlu ile HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülmesine tepki gösterdi. MİT TIR’ları meselesinde Berberoğlu dışında hapse atılan kimse olmadığını söyleyen CHP lideri, “Sadece Enis bey. Niçin? Çünkü CHP’li” dedi.
3. Dünya Bankası, Türkiye tahminini yüzde 3.8 küçülmeye çevirdi
Dünya Bankası, Türkiye ekonomisi için yıl sonu tahminini yüzde 3.8 daralma olarak revize etti.
Anket: Sanayi üretiminde nisanda yüzde 17’lik daralma bekleniyor
Hazine, yabancılar tahvil alsın diye Avrupalı bankayla anlaşma yaptı
4. Uzman: Danıştay, Ayasofya davasında ret verir, cami yapılması idarenin yetkisinde
Türkiye’nin bitmeyen Ayasofya tartışması tekrar alevlenirken, Danıştay’a 2016 yılında yapılan bir başvurunun 2 Temmuz’da karara bağlanacağının açıklanması, eski ibadethanenin müze statüsünün kaldırılmasını gündeme getirdi. Doç. Dr. Yılmaz Yazıcıoğlu, Danıştay’ın başvuruda ret kararı vermesini beklediğini söyleyerek, “İdarenin takdir yetkisi kapsamında Ayasofya müze olarak kullanılabilir, cami olarak da ibadete açılabilir” dedi.
5. Avrupa Birliği’nde ekonomi ilk çeyrekte yüzde 2.6 küçüldü
Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, Covid-19 salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3.2 küçüldü.
6. HDP’nin ‘yürüyüş’ programı: Şehirlere araçlarla gidilecek, toplantılar yapılacak
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Edirne ve Hakkari’den başlatılacak yürüyüş kapsamında, belirlenen güzergahlarda toplantı yapacaklarını, karayolunda yürümeyeceklerini söyledi.
7. ‘Corona’ günlüğü
Dünyada vaka sayısı 7.2 milyonu geçti; can kaybı 410 bine yaklaştı.
8. TÜİK’te 10 bölge müdürü görevden alındı
Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) Antalya, Bursa, Denizli, Edirne, İstanbul, Kastamonu, Konya, Manisa, Siirt ve Trabzon olmak üzere 10 bölge müdürü görevden alındı.
9. Babacan: Bağımsız kuruluşlar üzerinde siyasi baskı var, veriler güvenilir değil
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye’de bağımsız kuruluşlar üzerinde bir siyasi baskının olduğunu belirterek, açıklanan verilerin güvenilir olmadığını söyledi.
10. ‘Ermenilere hakaret’ten soruşturulan Murat Övüç: Kim Kardashian’a cevap vermiştim
Instagram yayınlarıyla ünlü olan Murat Övüç, bir videosunda Ermenilere hakaret ettiği gerekçesiyle bugün ifade verdi.