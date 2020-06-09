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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 9 Haziran 2020

1. Son 24 saat: 993 kişiye ‘corona’ tanısı, 18 can kaybı; 3 bin 218 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 993 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 18 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 218 kişi iyileşti.

Vaka sayısında hesap tutmadı ama ‘normalleşme’de geri adım atılmayacak

Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi: Bir haftada 300’ü aşkın kişiye ‘corona’ tanısı

Robottan ‘corona’ bilgilendirmesi

İyileşenlerden elde edilen sonuç: Göğüs ağrısı, ishal, nefes darlığı sürebiliyor

Harvard’ın araştırması: Uydu fotoğraflarına göre Covid-19 Çin’de daha erken başladı

Toronto’daki 301 Türk vatandaşı tahliye uçağıyla İstanbul’a getirildi

2. CHP lideri: MİT TIR’ları olayında sadece Enis bey hapse atıldı; niçin? Çünkü CHP’li

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Enis Berberoğlu ile HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülmesine tepki gösterdi. MİT TIR’ları meselesinde Berberoğlu dışında hapse atılan kimse olmadığını söyleyen CHP lideri, “Sadece Enis bey. Niçin? Çünkü CHP’li” dedi.

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3. Dünya Bankası, Türkiye tahminini yüzde 3.8 küçülmeye çevirdi

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisi için yıl sonu tahminini yüzde 3.8 daralma olarak revize etti.

Anket: Sanayi üretiminde nisanda yüzde 17’lik daralma bekleniyor

Hazine, yabancılar tahvil alsın diye Avrupalı bankayla anlaşma yaptı

4. Uzman: Danıştay, Ayasofya davasında ret verir, cami yapılması idarenin yetkisinde

Türkiye’nin bitmeyen Ayasofya tartışması tekrar alevlenirken, Danıştay’a 2016 yılında yapılan bir başvurunun 2 Temmuz’da karara bağlanacağının açıklanması, eski ibadethanenin müze statüsünün kaldırılmasını gündeme getirdi. Doç. Dr. Yılmaz Yazıcıoğlu, Danıştay’ın başvuruda ret kararı vermesini beklediğini söyleyerek, “İdarenin takdir yetkisi kapsamında Ayasofya müze olarak kullanılabilir, cami olarak da ibadete açılabilir” dedi.

5. Avrupa Birliği’nde ekonomi ilk çeyrekte yüzde 2.6 küçüldü

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, Covid-19 salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3.2 küçüldü.

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6. HDP’nin ‘yürüyüş’ programı: Şehirlere araçlarla gidilecek, toplantılar yapılacak

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Edirne ve Hakkari’den başlatılacak yürüyüş kapsamında, belirlenen güzergahlarda toplantı yapacaklarını, karayolunda yürümeyeceklerini söyledi.

7. ‘Corona’ günlüğü

Dünyada vaka sayısı 7.2 milyonu geçti; can kaybı 410 bine yaklaştı.

8. TÜİK’te 10 bölge müdürü görevden alındı

Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) Antalya, Bursa, Denizli, Edirne, İstanbul, Kastamonu, Konya, Manisa, Siirt ve Trabzon olmak üzere 10 bölge müdürü görevden alındı.

9. Babacan: Bağımsız kuruluşlar üzerinde siyasi baskı var, veriler güvenilir değil

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye’de bağımsız kuruluşlar üzerinde bir siyasi baskının olduğunu belirterek, açıklanan verilerin güvenilir olmadığını söyledi.

10. ‘Ermenilere hakaret’ten soruşturulan Murat Övüç: Kim Kardashian’a cevap vermiştim

Instagram yayınlarıyla ünlü olan Murat Övüç, bir videosunda Ermenilere hakaret ettiği gerekçesiyle bugün ifade verdi.

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Podcast | Kadın örgütleri: Hükümet rövanş peşinde, çocuklar tehlikede

Meclis’in açılmasının ardından yeniden gündeme beklenen çocuk istismarına ilişkin yasa teklifini yorumlayan konuşan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Canan Güllü, bu önerinin iktidar tarafından aralıklarla gündeme getirilmesinin nedeninin ardında ‘rövanş isteği’ olduğunu söyledi.

AKP’li Dağ: Anketlerde kararsızlar yükseltiliyor, oyumuz 2018’den yüksek

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, anketlerde ‘diğer partilerin sabit bırakılıp, AKP’nin oylarının düşürülüp, kararsız seçmenin oranının yükseltildiğini’ söyleyerek; “Yapılan tüm çalışmalar milletimizin, cumhurbaşkanımız ve AK Parti’ye 24 Haziran 2018 seçimlerinden daha yüksek bir oranda destek verdiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır” dedi.

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