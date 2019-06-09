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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 9 Haziran 2019

1. İmamoğlu: Vali bize tuzak kurdu

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu-Giresun havalimanında VIP salonuna alınmaması ve yaşanılan polemiğe dair ‘Ordu valisinin kendisine tuzak kurduğunu’ söyledi.

2. Soylu’dan kendisini protesto eden vatandaşa: O da ‘Pontusçu’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon havalimanında kendisini protesto eden vatandaş için ‘Pontusçudedi.

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3. Kaftancıoğlu’ndan Akit tv muhabirine: Mahkemede anlatırsın

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bir sokak röportajı sırasında kendisinin ‘DHKP-C ve PKK elebaşlarıyla fotoğrafı olduğunu’ iddia eden Akit tv muhabirine ‘mahkemede görüşeceklerini’ ifade ederek yanıt verdi.

4. Koç, ‘hicap’ duyarak Süleyman Soylu’nun sözlerine yanıt verdi: Talihsiz, yakışıksız

Koç Holding, ‘millet ittifakı‘nın CHP’li İstanbul belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu için özel uçak tahsis ettiklerine dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yanıt verdi. İmamoğlu’nun uçağı kiraladığını duyuran holding yönetimi, duruma açıklık getirme zorunluluğu hissettikleri için utanç duyduklarını vurguladı.

5. Leyla Güven taburcu edildi

HDP Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven, 26 Mayıs’ta tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edildi. Güven ‘daha güçlü döneceğini’ söyledi.

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6. ‘ATM memuru’ çıkan AKP gençlik kolları başkanı hakkında suç duyurusu

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, AKP Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Özel’in belediyede ‘büro elemanı’ olarak istihdam edildiği ancak belediyede hiç çalışmadığı ortaya çıktı.

7. Sarı Yelekliler eyleminde kadın göstericilere copla müdahale

Fransa’da geçen kasım ayında akaryakıt fiyatlarına zam yapılması nedeniyle başlayan ‘Sarı Yelekliler’ protesto gösterilerinin 30’uncu haftasında polis, kadın eylemcilere şiddet uyguladı.

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‘VIP krizi’nin görüntülerinde İmamoğlu: Gel şuradan gidelim kurban olayım

Ordu/Giresun havaalanında VIP salonuna alınmayan CHP İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile ailesi ve beraberindeki CHP heyetinin olay sırasındaki görüntüleri sosyal medyada paylaşılıyor. Görüntülerde İmamoğlu’nun krizi yatıştırmak için CHP milletvekili Seyit Torun’a “Gel şuradan biz gidelim, vatandaş gibi gidelim, kurban olayım” dediği ve daha sonra VIP salonu kapısına yönelerek polislerle konuştuğu, onlara “Allaha emanet olun” diyerek ayrıldığı, net olarak duyuluyor.

Türkiye, Euro 2020 elemelerinde Fransa engelini geçti: 2-0

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa ile oynadığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu üçüncü maçında Konya’da 2-0 galip geldi. Dünya Şampiyonu Fransa’yı tarihinde ilk kez yenen Türkiye, bu skorla grubunda liderliğe yükseldi.

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