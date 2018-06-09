Akşam Postası / 9 Haziran 2018

1- Demirtaş’ın tahliye talebine aynı gerekçeyle bir ret daha: Adli kontrol yetersiz kalır

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar verildi. Mahkeme, adli kontrol hükümlerine uymanın sanık iradesine bağlı olduğunu belirterek, ‘bunun yetersiz kalacağına dair oluşan kanaati’ kararına gerekçe olarak gösterdi.

2- ‘Uğruna’ binlerce ağacın kesildiği üçüncü köprü için bakandan ‘çevreci’ savunma

İnşası sırasında ağaç katliamı yapılan üçüncü köprüye yönelik eleştirilere yanıt veren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, alternatif güzergahın çevreye zarar verdiğini savundu.

Reklam

3- MAK anketi: Erdoğan birinci turda yüzde 51.5, vekil dağılımı HDP’ye endeksli

MAK Araştırma’nın haziran anketine göre 24 Haziran’daki seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk turda yüzde 51.5 ile kazanıyor. Ankete göre parlamento seçimleri HDP’nin barajı geçip geçmemesine endekslenmiş durumda.

4- İnce’den Erdoğan’a: Kazanamazsam bir şartla siyaseti bırakırım, benimle TV’ye çık

Kadıköy’deki gece mitinginde on binlere seslenen CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı televizyonda programa davet ederek, “Kazanamazsam siyaseti bırakırım. İstediğin bir televizyon kanalında benimle çık sözümü tutarım” dedi.

Reklam

5- İnce’ye ‘Gafil’ diyen Bahçeli: Adaylığı bile zul, ‘FETÖ’ye tek kelime etmedi

Başkanlık referandumundan bu yana AKP’yle ortaklık yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye “Gafil” dedi.

6- İnce’den Erdoğan’a ‘ders’: Ona ‘geometrik olarak’ demezler, ‘anatomik olarak’ derler

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Çıkmış bu bay İnce, çok da ince değil ya! Geometrik olarak söylüyorum” diyen Erdoğan’a “Bir kere ona geometrik olarak demezler, anatomik olarak derler” diye yanıt verdi.

7- İddia: Akşener’in İzmir’de kullanacağı araca silahlı saldırı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yarın İzmir’de gerçekleştireceği ilçeler turunda kullanacağı araca ateş açıldığı iddia edildi. Konuya ilişkin konuşan parti genel sekreteri Aytun Çıray, “İzmir’de değerli bir emniyet müdürü var, gerekli tedbiri alacağına inanıyorum” dedi.

8- Kılıçdaroğlu’ndan ‘Kuzu kuzu geldi’ diyen Erdoğan’a: Haram diye pastayı yemedim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisi için “Kuzu kuzu Saray’a geldi” sözlerine, “Ben Türkiye için oraya gittim, Erdoğan için değil. Orada bana ikram edilen pastayı bile yemedim; haram diye” karşılığını verdi.

9- Şırnak’ta PKK’lılarla çatışma: Bir polis hayatını kaybetti, bir asker yaralandı

Şırnak’ta PKK’lılarla çıkan çatışmada bir özel harekat polisi hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.

10- Bahçeli’nin ‘fitne’ çıkışının nedeni, Türkeş ve AKP’li adayların ‘ittifak duruşu’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP’nin adaylarına yönelik “MHP’yle oyun oynamaya kalkmayın” sözlerinin arkasındaki en büyük nedenlerden birinin, AKP’li Tuğrul Türkeş’in açıklamaları ve Anadolu’da bazı AKP’li adayların MHP aleyhine çalıştığı duyumları olduğu öğrenildi.

11- Meclis başkanı Kahraman ‘helallik istedi’: Dinimizin gereği

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekillerine gönderdiği mektupta “Helalleşmek inancımız ve örfümüzün bir gereğidir. Bu vesileyle karşılıklı olarak haklarımızı helal etmemizi diliyor ve temenni ediyorum” dedi.

12- Demirtaş ‘Uğra’ demişti: İnce, Diyarbakır’da Demirtaş ailesini ziyaret edecek

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, pazartesi günü yapacağı Diyarbakır mitinginde HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı ziyaret edecek.

13- Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı ‘deplasmanda istedi’: A Haber’de SSK’daki açığı konuşalım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta genel müdürlüğü sırasında batırmakla suçladığı Sosyal Güvenlik Kurumu’yla (SSK) ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çağrı yaptı: “A Haber’de oturalım beraber, kendi gazetecilerini de alsın. SSK’yi konuşalım. Sosyal güvenlik açığı 34 milyara nasıl çıktı, açıklayalım.”

14- Boğaziçili öğrenciler: ‘Bir ifade verir döneriz’ demiştik, üç ay sürdü

Üç ay tutuklu kaldıktan sonra ilk duruşmada serbest kalan Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerden Deniz Yılmaz ve Yusuf Noyan Öztürk, protestonun ardından yasal süreç beklemediklerini söyledi. Öğrenciler “Arkadaşlarıma, ‘Bir ifade verir dönerim’ demiştim, üç ay sonra gelebildim. Yedi kişilik koğuşta 33 kişi kaldık” dedi.

15- YSK’dan ‘TRT’ye ceza’ isteyen RTÜK üyelerine: Yetkimiz KHK’yla elimizden alındı

RTÜK üyelerinin taraflı yayın yaptığı gerekçesiyle TRT’ye ceza verilmesini istediği Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bu talebi “Seçim döneminde radyo ve televizyonları denetleme yetkimiz Kanun Hükmünde Kararname ile elimizden alındı” diyerek reddetti.

16- MHP’li adaya göre ‘cumhur ittifakı’na ihanet var: AKP’liler aleyhimize çalışıyor

MHP’nin Gaziantep 2’nci sıra adayı Sermet Atay, AKP’li adayların ‘cumhur ittifakı’nın gereklerini yerine getirmeyip gittikleri her yerde ‘MHP’ye oy vermeyin çağrısı’ yaptığını söyledi.

17- Soylu: ‘FETÖ’nün ‘yeni bir darbe ve suikast planı’ var, yakında Kandil’deyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘FETÖ’nün ‘yeni bir darbe ve suikast planı’ olduğunu iddia etti.

18- Bakan Albayrak hakkında ‘izinsiz SMS’ten suç duyurusunda bulunuldu

Geçen hafta seçmenlerin telefonlarına SMS ile iki kez mesaj gönderen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AKP İstanbul 1’inci bölge milletvekili adayı Berat Albayrak hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda ‘kişisel verilerin izinsiz paylaşılmasının ve kullanılması’nın suç olduğu belirtildi.

19- Alman dışişlerinden gizli ‘Gülen raporu’: Berlin’in yaklaşımı artık ‘daha kuşkulu’

Der Spiegel dergisi, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın raporuna dayandırdığı haberinde, Berlin’in ‘Gülen yapılanması’na yönelik daha kuşkulu bir yaklaşım sergilendiğini öne sürdü.

20- Soylu’dan ‘Man Adası tazminatı’ üzerinden Kılıçdaroğlu’na: Yine zıplatayım mı onu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarının ‘Man Adası belgeleri’yle ilgili olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 197 bin liralık tazminat kazanmasına ilişkin konuştu.

21- Kadıköy’de darp edilerek gözaltına alınan öğrenciler serbest

Kadıköy’de karne günü nedeniyle eylem yapan lise öğrencilerine polis sert müdahalede bulundu. Darp edilerek gözaltına alınan liseliler daha sonra Yoğurtçu Çocuk Karakolu’ndan serbest bırakıldı.