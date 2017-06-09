Akşam Postası / 9 Haziran 2017

1- Türkiye’nin ‘vahim hata’ dediği Kürdistan’da bağımsızlık referandumuna ABD’den takdir

Amerikan yönetimi, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) referandum kararını ‘takdir’ etti.

2- AKP’li vekilden Kürdistan’ın bağımsızlık referandumuna tam destek: Saygı duyun

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, hükümetin aksine Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) referandumundan çıkan karara ‘saygı duyulması gerektiğini’ söyledi.

3- Kılıçdaroğlu’ndan HDP’ye ilk ziyaret: Özgür bir yaşam için bir araya gelmeliyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kez HDP genel merkezini ziyaret ederek eş başkan Serpil Kemalbay’la görüştü.

4- Darbe girişimi | Arınç’ın damadı tahliye edildi

‘FETÖ’ soruşturmasında tutuklanan eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter tahliye edildi.

5- Arınç’ın damadının tahliye gerekçesi: Sabit ikametgah sahibi oluşu

Eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in tahliye gerekçesinin ‘mevcut delil durumu, şüphelinin sabit ikametgah sahibi oluşu ve tutuklama tedbirinden beklenen faydanın adli kontrol tedbiriyle sağlanılacağı kanaatine varıldığı’ olduğu öğrenildi.

6- HDP’li Baydemir’den Erdoğan’a atıf: Rakka düştü düşecek

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kobani’ye yönelik sözlerine atıfla “Rakka düştü düşecek” dedi.

7- Katar krizinde ikinci ziyaret: Bahreyn dışişleri bakanı Türkiye’ye geliyor

Körfez ülkelerinin diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığı Katar’a asker gönderme gündemdeyken, Bahreyn dışişleri bakanı bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere yarın Türkiye’ye gelecek.

8- Yurttaşlara ateş açtığını reddeden tuğamiral: Biri söylesin, kafama sıkarım

Darbe girişimi esnasında Genelkurmay’da yaşananlara ilişkin davada ifade veren eski tuğamiral Sinan Sürer, karargaha giren yurttaşların üzerine ateş açtığı fotoğraflarını reddederek, “Bir tanık ateş ettiğimi söylesin, kafama sıkarım” dedi.

9- Macron da memnun: Sınırdışı edilmeyi bekleyen Fransız gazeteci Depardon serbest

Batman’da gözaltına alındıktan sonra sınırdışı edilmek için bir aydır Gaziantep’te bekleyen Fransız gazeteci Mathias Depardon serbest bırakıldı.

10- Hükümet ses verdi: Mavi Marmara ailelerine en kısa sürede ödeme yapılacak

Maliye Bakanlığı, Mavi Marmara baskınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına şu ana kadar herhangi bir ödeme yapılmadığının ortaya çıkmasıyla ilgili açıklama yaptı: “Adalet Bakanlığı ile müştereken yürüttüğümüz çalışmalar süratle nihayete erdirilerek, tazminat ödemelerinin en kısa sürede yapılması sağlanacaktır.”

11- CHP kulisi: MYK’da masaya gelen olağanüstü kongre önerisi destek bulmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan merkez yönetim kurulu (MYK) toplantısında, bir kurmay tarafından dile getirilen olağanüstü kongre önerisi kabul görmedi.

12- Dört ülkeden yeni hamle: Katar’a karşı bildiri ve 59 kişilik terör listesi yayınlandı

Basra Körfezi’nin doğalgaz zengini yarımada ülkesi Katar’ı diplomasi ablukasına alan dört ülke, ortak bir bildiriyle 12 kuruluş ve 59 kişiyi ‘terörle irtibatlı’ olarak nitelendirip kara listeye aldı.

13- Reina katliamı sanığı: 15 Temmuz’da sokağa çıktım, Türklük şuurum var

Reina’da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği katliamı gerçekleştiren IŞİD’li Abdülkadir Maşaripov’la aynı hücreden olduğu iddia edilen tutuklu Abuliezi Abuduhamiti, IŞİD üyesi olmadığını belirterek, “15 Temmuz’da sokaklara çıkmış bir insanım. Benim Türklük şuurum var” dedi.

14- ‘Akademisyen kanında duş almak isteyen’ Peker bir türlü mahkemeye ‘teşrif etmedi’

‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza atan akademisyenleri “Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızda duş alacağız” sözleriyle tehdit eden yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Sedat Peker hakkında açılan davanın duruşmalarına gelmiyor.

15- Batman’da PKK’dan çifte saldırı: Bir öğretmen hayatını kaybetti

Batman’daki çifte saldırıda bir öğretmen hayatını kaybetti, ikisi asker dört kişi yaralandı.

16- Başkan ‘kaptan’ın arkasında: Referandum desteğinden dolayı kasıtlı eleştiriliyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran futbolcu Arda Turan için, “Tıpkı benim gibi referandum sürecindeki desteğinden dolayı bu olayların etkili olduğunu biliyorum” dedi.

17- MEB’den yeni yönetmelik: 15 Temmuz, ‘kutlu doğum’, fetih ‘önemli günler’e eklendi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yeni yönetmeliğinde 15 Temmuz ve Kutlu Doğum Haftası ‘önemli günler ve haftalar’ arasına alınırken, Atatürk’le ilgili bazı maddeler çıkarıldı.

18- Britanya’da ‘kumar’ tutmadı: Başbakanın partisi çoğunluğu elde edemedi

Britanya’da yapılan erken seçimlerde sandıktan Muhafazakar Parti birinci çıktı ancak çoğunluğu elde edemedi.

19- Karnesinde zayıf olan ortaokul öğrencisi intihara kalkıştı

Mersin’de karnesinde zayıf notlar olan 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi intihara kalkıştı.