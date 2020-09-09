Akşam Postası / 9 Eylül 2020

1. Son 24 saat: 1673 yeni vaka, 55 can kaybı; 943 kişi iyileşti

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 284 bin 943’e yükseldi. Can kaybı sayısı 6 bin 837 olurken, 254 bin 188 kişi de iyileşti.

2. ‘MİT haberi davası’nda karar: Beraat ve tahliye

Libya’da yaşamını yitiren MİT görevlisinin cenaze töreniyle ilgili haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle altı aydır tutuklu bulunan gazeteciler Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in tahliyesine karar verildi. Kılınç, Pehlivan ve Ağırel’le birlikte ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama‘ suçlamasıyla yargılanan Aydın Keser, Ferhat Çelik, Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci beraat etti.

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3. Oxford’un ‘corona’ aşısı çalışmalarına bir deneğin hastalanması üzerine ara verildi

AstraZeneca, Oxford Üniversitesi’yle birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısının faz 3 deneylerinde bir kişide nedeni açıklanamayan bir rahatsızlığın ortaya çıkmasının ardından aşının küresel testlerine ara verdi.

4. Fitch: Türk bankalarının aktif kalitesi salgın nedeniyle zayıflayacak

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının aktif kalitesinin corona virüsü salgını nedeniyle zayıflayacağını, bunun aktif bankaların rasyolarından ziyade bilançolarında daha belirgin olacağını bildirdi.

5. İmam hatiplilerin hedefindeki Mütercimler’e üniversitesinden soruşturma

Haliç Üniversitesi Rektörlüğü, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle tepki çeken Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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6. MHP’den ihraç edilen vekil, İYİ Parti’ye katıldı

‘Cumhur ittifakı’nı eleştirince MHP’den ihraç edilen bağımsız Samsun milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti’ye katıldı.

7. Güven’in Bulutsuz’dan şikayetçi olduğu soruşturmada uzlaşma yok

Oyuncu Ozan Güven’in, kendisini darpla suçlayan eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’dan şikayetçi olduğu soruşturmada uzlaşma sağlanamadı.

8. Banka aracından 4.5 milyon lira çalan güvenlikçi tutuklandı

Ankara’da çalıştığı bankanın para nakil aracından 4.5 milyon lira alıp kaçan güvenlik görevlisi tutuklandı. Gözaltına alınan iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

9. Dünya nüfusu 2050’ye kadar 10 milyara çıkabilir; 1 milyarı aşkın insan göç edebilir

Hızlı nüfus artışı, gıda ve su kıtlığı yanında doğal afetler nedeniyle 2050 yılına kadar 1 milyardan fazla insan yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalabilir.

10. Garajda saklanan çaydanlığa 973 bin lira değer biçildi: Çin imparatoruna ait olabilir

Yıllardır, Britanya’nın Derbyshire bölgesindeki evin garajında duran 15 santimetre boyundaki çaydanlığa 100 bin sterlin (973 bin 250 lira) değer biçildi.