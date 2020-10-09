Akşam Postası / 9 Ekim 2020

1- Son 24 saat: 1629 yeni hasta, 55 can kaybı; 1402 kişi iyileşti

Son 24 saatte 1629 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti.

2- Koca: İstanbul dışında vakalarda azalışın olmadığı ilimiz yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranının yüzde 68 olduğunu belirterek, Kilis’te vaka sayısının yüzde 75 azaldığının atını çizdi. Koca, “İstanbul dışında azalışın olmadığı ilimiz yok” dedi.

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3- Bilim kurulu üyesi: Yaptığımız filyasyon değil; süper yayıcıları yakalamamız lazım

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın salgının ilerleyişindeki etkilerine dikkat çekerek ‘süper yayıcı’ların bulunması gerektiği konusunda uyardı: “Bizim yaptığımız filyasyon değil, temaslı taraması.”

4- Yetkiliden uyarı: Yerli ilaç firmaları batabilir; yabancılar Türkiye’den çekilebilir

İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe ‘alacak’ karmaşası sürüyor. TOBB Medikal Meclis Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, hastanelerin firmalardan alacaklarından feragat etmesini istediğini, bunun olması halinde yerli firmaların batacağını, yabancı firmaların Türkiye’den çekileceğini öne sürdü.

5- Hazine’nin borçlanma limitini iki katına çıkaran teklif komisyonda kabul edildi

Hazine’nin borçlanma limitini 2020 için iki katına çıkaran kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

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6- ‘Merkez’den ‘kur’ hamlesi: Sıkılaştırma adımlarını swap piyasasına da taşıdı

Merkez Bankası (MB) repo ihaleleriyle artırdığı sıkılaştırma adımlarını swap piyasasındaki işlemlerine de yansıtarak kuvvetlendiriyor.

7- Halil Sezai’nin 13 yıla kadar hapsi istendi

Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i döven sanatçı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

8- İkinci eş ‘tavsiye eden’ doktor Ali Edizer açığa alındı

Sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Dr. Ali Edizer tabiplik görevinden açığa alındı.

9- Belediyeden Ankapark için son ihtarname

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankapark’ın işletmesini yürüten firmaya 30 gün içerisinde tesisi tahliye etmesini içeren son ihtarnamenin gönderildiğini açıkladı.

10- AYM’nin Berberoğlu kararının gerekçesi Resmi Gazete’de

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun bireysel başvurusu için oybirliğiyle verdiği ihlal kararının gerekçesi Resmi Gazete’de yayınlandı.

11- Zeki Demirkubuz’un yayınevine verdiği senaryoları kayboldu

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz’un yayınevine verdiği senaryoları kayboldu. Demirkubuz, “Failler netleştiğinde hepsini ifşa edeceğim” dedi.

12- Nobel Barış Ödülü, açlıkla mücadele eden BM örgütüne

2020 Nobel Barış Ödülü’nü Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) kazandı.