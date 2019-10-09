Akşam Postası / 9 Ekim 2019

1- Fırat’ın doğusuna ‘Barış Pınarı Harekatı’ başladı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde Fırat nehrinin doğusunda YPG’ye yönelik harekatın başladığını duyurdu.
DSG: Türk savaş uçakları sivilleri ve askeri üslerimizi vurdu
DSG’den AB ve BM’ye çağrı: Türkiye’nin saldırısına karşı çıkın
Avrupalı liderlerden ‘operasyonu durdurun’ çağrısı
Ceylanpınar ile Nusaybin’e sınır ötesinden roket ve havanla saldırı
Siyasi partilerden ‘Barış Pınarı Harekatı’na destek
Macron DSG’yle görüştü, Türkiye’nin operasyonuyla ilgili endişelerini iletti
Erdoğan, Putin ile telefonda görüşüp Rusya’nın yapıcı tutumunu takdir etti
Trump: Türkiye esir IŞİD’lileri almak zorunda
Çavuşoğlu: Harekat uluslararası hukuk çerçevesinde yapılacak
Şanlıurfa sınır hattı ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi
Şam’dan Suriyeli Kürtlere: Pişmanlık duyanları kabul etmeye hazırız
Rusya: Şam ile Suriyeli Kürtler arasında diyalog oluşmalı
2- Harekat başladı, kur 5.87’yi aştı; lira oynaklık göstergesi üç haftanın zirvesinde
Türkiye’nin Suriye’ye operasyon başlatmasının ardından dolar/TL 5.85 direnç noktasını da aşarak 5.87’nin üzerini gördü.
3- Twitter ‘Mahvolursun Trump’ etiketini kaldırdı
Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ‘Suriye’de limitleri aşması halinde Türkiye ekonomisini mahvedeceği’ yolundaki tehdidi üzerine açılan ‘Mahvolursun Trump’ etiketine izin verildiği için özür diledi ve etiketi kaldırdı.
4- MB: Enflasyondaki düşüşün devamı için para politikasındaki temkinli duruş sürmeli
Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Uysal, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini, MB’nin fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini söyledi.
CHP’nin ekonomi raporu: Kredilerin her 100 lirasının 8.6 lirası icralık oldu
5- Emine Bulut’un annesi: Yaralı koyaydın hiç olmazsa; ben bakardım ölene kadar
Kızının önünde boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut’un eski eşi ve katili Fedai Varan hakim karşısına çıktı. Anne Fadime Bulut’un, 18 Ağustos’ta hayatını kaybeden Bulut’u öldüren Varan’ın Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasındaki, “Yaralı koyaydın hiç olmazsa, ben bakardım ölene kadar kızıma” sözleri salondakileri ağlattı. Baba Ahmet Bulut ise Varan’ın cinayeti işlediği gün kendisini arayıp, “Kızını öldürdüm sülaleni kurutacağım” dediğini anlattı.
6- CHP’den ‘yargı paketi’ne şerh: Sözlü mülakat kameraya alınsın
CHP, komisyondan geçen ‘1’inci yargı paketi’ne şerh koydu.
7- Kızına işkence yapan adam tutuklandı
İstanbul’da 19 yaşındaki kızı Tuğba A.’yı döverek öldürmeye çalışan baba tutuklandı.
Kızını döven baba, ‘açık pencere’yi bahane etmiş!
8- Kavala’nın avukatı: Mahkeme, geç başlayan duruşmada tahliye talebine ‘Kısa kesin’ dedi
Gezi davasında yargılanan insan hakları savunucusu işadamı Osman Kavala’nın avukatı Prof. Dr. Köksal Bayraktar düzenlediği değerlendirme toplantısında dün gerçekleşen üçüncü duruşmanın bir saat 15 dakika geç başlamasına rağmen mahkeme başkanının tahliye talepleri okunurken mahkeme başkanının “Kısa kesin, kısa kesin tamam, tahliye ile ilgili talebinizi söyleyin” dediğini belirtti.
9- ‘Büyükada davası’nda savcının mütalaası için duruşma ertelendi
İstanbul’daki Büyükada’da toplantı yaparken gözaltına alınan insan hakları savunucularının yargılandığı davada mütalaa için ek süre verildi.
10- Kabinde kıyafet deneyen kadını görüntülediği gerekçesiyle yargılanan müezzin tahliye edildi
Bursa’daki bir mağazada, soyunma kabininde kıyafet deneyen M.V.’nin (26) cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çektiği iddiasıyla tutuklanan müezzin Yakup Ç., tahliye edildi.
11- Fayton, bisiklet, akülü araç… Büyükada halkı kazalara çözüm istiyor
İstanbul’daki adaların en büyüğü olan Büyükada’da yaşayanların en büyük derdi, ulaşım araçlarının neden olduğu kazalar. Bu yılın ilk yedi ayında 229 kaza kayda geçti.
12- Deprem uzmanı profesör AVM’leri toplanma yeri olarak önerdi
Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, olası büyük depremde AVM’lerin yüzde 90’ının ayakta kalacağını savunarak, buraların toplanma yeri olarak kullanılabileceğini söyledi.
13- Soma’daki maden sahasının işletme hakkı ihaleyle devredilecek
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Manisa Soma’da bulunan 87194 ruhsat numaralı maden sahasının işletme hakkını ihaleyle devredecek.
14- Twitter kullanıcı verilerini ‘yanlışlıkla’ reklamcılarla paylaşmış
Twitter kullanıcılarının telefon numaralarının ve elektronik posta adreslerinin yanlışlıkla reklamcılarla paylaşıldığını açıkladı ve özür diledi.