Akşam Postası / 9 Ekim 2019

1- Fırat’ın doğusuna ‘Barış Pınarı Harekatı’ başladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde Fırat nehrinin doğusunda YPG’ye yönelik harekatın başladığını duyurdu.

2- Harekat başladı, kur 5.87’yi aştı; lira oynaklık göstergesi üç haftanın zirvesinde

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye’nin Suriye’ye operasyon başlatmasının ardından dolar/TL 5.85 direnç noktasını da aşarak 5.87’nin üzerini gördü.

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3- Twitter ‘Mahvolursun Trump’ etiketini kaldırdı

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ‘Suriye’de limitleri aşması halinde Türkiye ekonomisini mahvedeceği’ yolundaki tehdidi üzerine açılan ‘Mahvolursun Trump’ etiketine izin verildiği için özür diledi ve etiketi kaldırdı.

4- MB: Enflasyondaki düşüşün devamı için para politikasındaki temkinli duruş sürmeli

Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Uysal, enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiğini, MB’nin fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini söyledi.

5- Emine Bulut’un annesi: Yaralı koyaydın hiç olmazsa; ben bakardım ölene kadar

Kızının önünde boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut’un eski eşi ve katili Fedai Varan hakim karşısına çıktı. Anne Fadime Bulut’un, 18 Ağustos’ta hayatını kaybeden Bulut’u öldüren Varan’ın Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasındaki, “Yaralı koyaydın hiç olmazsa, ben bakardım ölene kadar kızıma” sözleri salondakileri ağlattı. Baba Ahmet Bulut ise Varan’ın cinayeti işlediği gün kendisini arayıp, “Kızını öldürdüm sülaleni kurutacağım” dediğini anlattı.

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6- CHP’den ‘yargı paketi’ne şerh: Sözlü mülakat kameraya alınsın

CHP, komisyondan geçen ‘1’inci yargı paketi’ne şerh koydu.

7- Kızına işkence yapan adam tutuklandı

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da 19 yaşındaki kızı Tuğba A.’yı döverek öldürmeye çalışan baba tutuklandı.

8- Kavala’nın avukatı: Mahkeme, geç başlayan duruşmada tahliye talebine ‘Kısa kesin’ dedi

Gezi davasında yargılanan insan hakları savunucusu işadamı Osman Kavala’nın avukatı Prof. Dr. Köksal Bayraktar düzenlediği değerlendirme toplantısında dün gerçekleşen üçüncü duruşmanın bir saat 15 dakika geç başlamasına rağmen mahkeme başkanının tahliye talepleri okunurken mahkeme başkanının “Kısa kesin, kısa kesin tamam, tahliye ile ilgili talebinizi söyleyin” dediğini belirtti.

9- ‘Büyükada davası’nda savcının mütalaası için duruşma ertelendi

İstanbul’daki Büyükada’da toplantı yaparken gözaltına alınan insan hakları savunucularının yargılandığı davada mütalaa için ek süre verildi.

10- Kabinde kıyafet deneyen kadını görüntülediği gerekçesiyle yargılanan müezzin tahliye edildi

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bursa’daki bir mağazada, soyunma kabininde kıyafet deneyen M.V.’nin (26) cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çektiği iddiasıyla tutuklanan müezzin Yakup Ç., tahliye edildi.

11- Fayton, bisiklet, akülü araç… Büyükada halkı kazalara çözüm istiyor

Fotoğraf: adalardan.net

İstanbul’daki adaların en büyüğü olan Büyükada’da yaşayanların en büyük derdi, ulaşım araçlarının neden olduğu kazalar. Bu yılın ilk yedi ayında 229 kaza kayda geçti.

12- Deprem uzmanı profesör AVM’leri toplanma yeri olarak önerdi

Fotoğraf: Bianet

Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, olası büyük depremde AVM’lerin yüzde 90’ının ayakta kalacağını savunarak, buraların toplanma yeri olarak kullanılabileceğini söyledi.

13- Soma’daki maden sahasının işletme hakkı ihaleyle devredilecek

Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Manisa Soma’da bulunan 87194 ruhsat numaralı maden sahasının işletme hakkını ihaleyle devredecek.

14- Twitter kullanıcı verilerini ‘yanlışlıkla’ reklamcılarla paylaşmış

Twitter kullanıcılarının telefon numaralarının ve elektronik posta adreslerinin yanlışlıkla reklamcılarla paylaşıldığını açıkladı ve özür diledi.