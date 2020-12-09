Akşam Postası / 9 Aralık 2020

1. Tartışmalı Çin aşısı hakkında ne biliyoruz?
Çinli Sinovac şirketinin ürettiği ve Türkiye’nin 50 milyon dozluk anlaşma yaptığı ‘corona‘ aşısıyla ilgili sınırlı da olsa ne biliyoruz?
Bakanın hedefi: Yaz gelmeden 50 milyon kişi aşılanacak
Çin aşısında bir ara sonuç da Birleşik Arap Emirlikleri’nden geldi
CHP’li vekilin iddiası: Çin aşısı Türkiye’ye geldi; AKP’lilere uygulanıyor
2. Profesör uyardı: Kapalı ortamda dört saat geçirince maskeli de olsanız virüs bulaşıyor
Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin uyardı: “İçeride Covid-19 hastası biri varsa ve kapı pencere kapalıyasa o ortamda dört saat kaldığınız zaman maskeli dahi olsanız virüs yüzde 100 bulaşıyor”.
Covid-19’u yenen doktor: Pandemi de bir afet, önleyemiyoruz ama önlem alabiliriz
3. AB zirvesi öncesi taslak metin: Türkiye’ye ‘sondaj yaptırımı’ gelebilir
Avrupa Birliği’nin (AB) yarınki zirvesi öncesi ulaşılan taslak metin, Türkiye’nin Akdeniz’deki doğalgaz ve petrol arama çalışması nedeniyle kişilere ve şirketlere yaptırım uygulanabileceğini ortaya koydu.
Türkiye’ye yaptırım öngören tasarı ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi
4. Erdoğan: Kılıçdaroğlu’nun aday olması partisi için isabetli olur
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sözleriyle ilgili, bunun kendilerinin derdi olmadığını ifade etti.
5. AKP’li başkan: Ankapark milli servet, sahip çıkılmalı
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AKP Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 111 milyon lira zarara neden olduğu belirtilen ‘batık proje’ Ankapark için “Milli servet” dedi ve ‘sahip çıkılması’ gerektiğini savundu.
6. Toptaş’tan ‘bilmeden ve farkında olmadan yaptıkları’ için özür mesajı
Yazar Hasan Ali Toptaş, kendisine yöneltilen taciz suçlamalarının ardından, ‘farkında olmadan yaptığı davranışlar nedeniyle’ özür diledi.
7. İstanbul’da baraj doluluğu ‘dipte’: Geçen yıla göre miktar yüzde 37 daha az
İstanbul’da bugün itibarıyla barajlarda bulunan su miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 daha az.
Çanakkale’de baraj doluluk oranı azaldı: Dükkan önü, halı yıkamak yasaklandı
8. Vahşi yaşamı korumada paranın çoğu ‘karizmatik’ hayvanlara gidiyor; omurgasızlar ihmal ediliyor
Avrupa Birliği’nin çevre ve iklim hareketi programın, vahşi yaşamı korumada aslan payının ‘karizmatik‘ hayvanlara ayrıldığını, omurgasızların görmezden gelindiğini ortaya koydu.
9. Covid-19’dan ölen babası için onlarca kişiyi çağırıp mevlit okuttu, yemek verdi
Antalya’da babası Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden bir kişi, yasağa rağmen onlarca kişiyi çağırarak mevlit okutup yemek verdi.
10. Anne-babasını öldürtmek için ‘dark web’de 20 bin dolara anlaşma yapan kişi tutuklandı
Avustralya’nın başkenti Canberra’da yaşayan bir kadın, anne-babasını öldürtmek için dark web (karanlık ağlarda bulunan World Wide Web içeriği) üzerinden biriyle 20 bin dolara (156 bin lira) anlaştı. İhbar alan polis kadını yakaladı.