Akşam Postası / 9 Aralık 2020

1. Tartışmalı Çin aşısı hakkında ne biliyoruz?

Fotoğraf: Reuters

Çinli Sinovac şirketinin ürettiği ve Türkiye’nin 50 milyon dozluk anlaşma yaptığı ‘corona‘ aşısıyla ilgili sınırlı da olsa ne biliyoruz?

2. Profesör uyardı: Kapalı ortamda dört saat geçirince maskeli de olsanız virüs bulaşıyor

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin uyardı: “İçeride Covid-19 hastası biri varsa ve kapı pencere kapalıyasa o ortamda dört saat kaldığınız zaman maskeli dahi olsanız virüs yüzde 100 bulaşıyor”.

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3. AB zirvesi öncesi taslak metin: Türkiye’ye ‘sondaj yaptırımı’ gelebilir

Avrupa Birliği’nin (AB) yarınki zirvesi öncesi ulaşılan taslak metin, Türkiye’nin Akdeniz’deki doğalgaz ve petrol arama çalışması nedeniyle kişilere ve şirketlere yaptırım uygulanabileceğini ortaya koydu.

4. Erdoğan: Kılıçdaroğlu’nun aday olması partisi için isabetli olur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi” diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu sözleriyle ilgili, bunun kendilerinin derdi olmadığını ifade etti.

5. AKP’li başkan: Ankapark milli servet, sahip çıkılmalı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AKP Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 111 milyon lira zarara neden olduğu belirtilen ‘batık proje’ Ankapark için “Milli servet” dedi ve ‘sahip çıkılması’ gerektiğini savundu.

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6. Toptaş’tan ‘bilmeden ve farkında olmadan yaptıkları’ için özür mesajı

Fotoğraf: denizpostasi.com

Yazar Hasan Ali Toptaş, kendisine yöneltilen taciz suçlamalarının ardından, ‘farkında olmadan yaptığı davranışlar nedeniyle’ özür diledi.

7. İstanbul’da baraj doluluğu ‘dipte’: Geçen yıla göre miktar yüzde 37 daha az

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İstanbul’da bugün itibarıyla barajlarda bulunan su miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 daha az.

8. Vahşi yaşamı korumada paranın çoğu ‘karizmatik’ hayvanlara gidiyor; omurgasızlar ihmal ediliyor

Fotoğraf: Unsplash

Avrupa Birliği’nin çevre ve iklim hareketi programın, vahşi yaşamı korumada aslan payının ‘karizmatik‘ hayvanlara ayrıldığını, omurgasızların görmezden gelindiğini ortaya koydu.

9. Covid-19’dan ölen babası için onlarca kişiyi çağırıp mevlit okuttu, yemek verdi

Fotoğraf: DHA

Antalya’da babası Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden bir kişi, yasağa rağmen onlarca kişiyi çağırarak mevlit okutup yemek verdi.

10. Anne-babasını öldürtmek için ‘dark web’de 20 bin dolara anlaşma yapan kişi tutuklandı

Fotoğraf: Unsplash

Avustralya’nın başkenti Canberra’da yaşayan bir kadın, anne-babasını öldürtmek için dark web (karanlık ağlarda bulunan World Wide Web içeriği) üzerinden biriyle 20 bin dolara (156 bin lira) anlaştı. İhbar alan polis kadını yakaladı.