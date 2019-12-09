Akşam Postası / 9 Aralık 2019

1- Demirtaş: Sağlık durumum çok iyi değil; partimle sorunum yok

Fotoğraf: HDP

HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, sağlık durumunun çok iyi olmadığını söyledi.

2- İYİ Parti’liye ‘Asker karısı gibi ağlıyor’ diyen MHP’li görevden alındı

Aydın’ın İncirliova ilçesinin İYİ Parti’li belediye başkanı Aytekin Kara’ya “Asker karısı gibi ağlıyor” diyen MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan’ın görevine son verildi.

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3- İmamoğlu’ndan bakana Kanal İstanbul yanıtı: Halk, 23 Haziran’da iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın, Kanal İstanbul projesiyle ilgili İBB’yle protokol yapıldığına dair demecini, ‘içi boş, talihsiz bir açıklama daha‘ diye niteledi. İmamoğlu, “23 Haziran 2019’da geçmişe dönük bu ve bu tür bütün anlaşmaları halk iptal etti” diyerek karşılık verdi.

4- Şehir Üniversitesi’nden Erdoğan’a yanıt: Devir yasal; talebimiz kredi yapılandırma

İstanbul Şehir Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın üniversite hakkındaki iddialarını yalanladı.

5- Şırnak’ta el yapımı patlayıcı infilak etti: İki asker hayatını kaybetti

Şırnak’ta araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcının (EYP) imha ekiplerinin müdahalesi sırasında patlaması nedeniyle iki asker hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybeden askerlerin uzman çavuş Kemal Sayar ile bomba imha uzmanı astsubay üstçavuş Esma Çevik olduğu öğrenildi.

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6- ‘Suriyelileri istemiyoruz’ diyen eski AKP’li vekil partiden ihraç edildi

AKP Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Twitter’da, Suriyelilere vatandaşlık verilmesine karşı çıkan ve “Suriyelileri istemiyoruz” diye yazan eski Kayseri milletvekili Pelin Gündeş Bakır’ın ihraç edildiğini açıkladı.

7- Sempozyum: Şiddete uğrayan 10 kadından sadece biri hakkını arıyor

Türkiye’de şiddete uğrayan kadınların sadece yüzde 11’inin hak arama yoluna başvurduğu, mobbing mağdurlarının ise yetkin, eğitimli ve 32-55 yaş grubundaki kadınlar olduğu bildirildi.

8- Gerede’de balık ölümleri nedeniyle deri fabrikalarına 360 bin lira ceza: Köylüler arıtma tesislerinin çalıştırılmasını istiyor

Bolu’da Gerede Çayı’ndaki kirliliğin neden olduğu balık ölümleri yöre halkının tepkisini çekti. Çayın güzergahındaki 80 köyde yaşayanların şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Gerede Deri Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalara toplam 360 bin lira ceza kesti.

9- Erdoğan: Dünya nüfusunun dörtte biri Müslüman, ama bu oranda etkileri yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan Müslümanlar maalesef güçleriyle orantılı siyasi etkiye, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine sahip değil” dedi.

10- Enerji bakanlığı bürokratına ‘rüşvet’ davası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) bürokratı Yaver Sever dahil üç kişi hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ davası açıldı. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, bir madencilik firmasından 350 bin dolar (yaklaşık 2 milyon lira) rüşvet istendiği kaydedildi.

11- İddia: Ensar Vakfı yemeklerinden zehirlenen öğrencilere ‘şikayet’ tehdidi

Ensar Vakfı’nın yemek gönderdiği okullardan İstanbul’un Bahçelievler ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda kalan ve yemekten zehirlenen öğrencilerin, şikâyetçi olmamaları için tehdit edildiği belirtildi.

12- Ceren’in katili, cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Ordu’da 20 yaşındaki Ceren Özdemir’i öldüren Özgür Arduç’un, Van’da tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

13- Rus ajansı: DSG’nin elindeki bölgede 200 IŞİD’li serbest bırakıldı

Suriye’nin kuzeyindeki Hol kenti kırsalında yer alan kampta tutulan 15 IŞİD’li ve ailelerinden oluşan 200 kişinin Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından serbest bırakıldığı bildirildi. DSG’nin elindeki diğer bölgelerde daha önce de IŞİD’liler ve aileleri serbest bırakılmıştı.

14- Finlandiya, dünyanın en genç başbakanını seçti: 34 yaşındaki Marin hafta içinde yemin edecek

Finlandiya’da, 34 yaşındaki Ulaştırma Bakanı Sanna Marin, partisi Sosyal Demokratlar’ın lideri seçildi ve ülkenin yeni başbakanı oldu. Hafta içinde, Antti Rinne koltuğu bıraktıktan sonra yerine geçecek Marin, dünyanın en genç ve ülkesinin üçüncü kadın başbakanı unvanını kazanacak.

15- AKP’li belediye başkanı karton toplamayı yasakladı

AKP’li Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, karton toplamayı yasakladı. Karton toplayıcıları “Bizim çocuklarımıza Selim Alan mı bakacak?” diyerek karara tepki gösterdi.

16- Doğa Koleji: Devir gerçekleşince ödemeler yapılacak

Maaşlarını alamayan öğretmenlerin dersleri boykot ettiği Doğa Koleji ‘kurumun devri gerçekleştiğinde geciken ödemelerin yapılacağı’nı duyurdu.

17- Üretici peşin peşin anlattı: Patates depoda, kışın satılacak, stokçuluk yapmıyoruz

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, tarlada hasadı biten patatesin depolara kaldırıldığını, kış gelince satılacağını, stokçuluk yapılmadığını ifade etti.

18- Rusya’ya doping nedeniyle dört yıl men cezası

Dünya Anti Doping Ajansı (WADA), Rusya’yı doping nedeniyle tüm spor organizasyonlarından dört yıl men etti.

19- Piyasa PPK’ya odaklandı; Dolar 5.80’i aştı, 23 Ekim’den bu yana en yüksek seviyede

Merkez Bankası’nın (MB) faiz kararına odaklanan piyasada Moody’s’in cuma günü Türkiye’nin kredi notu değerlendirmesine yönelik bir açıklama yapmaması ve artan jeopolitik endişelerle dolar/TL 5.80’i aşarak 23 Ekim’den bu yana en yüksek seviyeye geldi.

20- Yasa değişti: Konaklama, değerli konut ve dijital hizmete yeni, yüksek gelire ek vergi

Resmi Gazete’de yayınlanan 7194 sayılı kanunla bazı kanun hükmünde kararname (KHK) ve kanunlarda değişiklik yapılarak yüksek gelir elde edenlerin gelir vergisi artırıldı. Lüks konut, konaklama ve dijital hizmet vergisi getirildi.

21- Avrupa, yeşil ve gri pasaportlara kısıtlama getirdi

Bugüne kadar Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebilen yeşil ve gri pasaport sahipleri, 2020 yılından itibaren Avrupa ülkelerine gidebilmek için önceden izin almak zorunda kalacak.

22- Kainat güzeli: Yetiştiğim dünyada benim ten rengimdeki bir kadına ‘güzel’ denmez

“Ben benim dış görünüşüme sahip bir kadının, benim ten rengime ve saç tipime sahip bir kadının asla güzel olarak nitelendirilmediği bir dünyada yetiştim. Bunun bugün sona ermesi gerektiğini düşünüyorum.” Bu sözler, dün akşam, ABD’nin Atlanta kentinde Kainat Güzeli seçilen Güney Afrikalı Zozibini Tunzi’ye (26) ait.